living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير أممي: هناك 1.7 مليون طفل في العالم يعانون من نقص المناعة

18
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشير تقرير الأمم المتحدة بخصوص البرنامج المشترك لمرض نقص المناعة والإيدز، إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة، حيث سجلت 1.7 مليون إصابة في عام 2018 .
 
ووفقا لإحصائيات الخبراء انخفضت نسبة الإصابات مقارنة بعام 2010 بنسبة 16%. وهذا حسب رأيهم هو نتيجة العمل بالبرامج التي استخدمت في بلدان جنوب وشرق إفريقيا. فمثلا انخفض عدد المصابين في جنوب إفريقيا بأكثر من 40%.
 
ويشير التقرير الأممي، إلى أن بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى تثير القلق، حيث ازداد عدد الإصابات فيها بنسبة 29%. كما يشير التقرير إلى أن عدد الإصابات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازداد بنسبة 10%.
 
حاليا وبحسب التقرير هناك 37.9 مليون شخص مصاب بمرض نقص المناعة في العالم، منهم 1.7 مليون طفل. وأن 79% منهم  فقط يعرفون بمرضهم، لذلك لا تزال نسبة الوفيات بين المصابين مرتفعة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout