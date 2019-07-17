التخلص من 300 سعرة يومياً يحمي القلب ويخفض ضغط الدم

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توصل علماء إلى أن التخلص من 300 سعرة حرارية يومياً يمكن أن يحمي القلب ويقلص خطر الإصابة بالسرطان، حتى لدى الأصحاء.

وكشفت الدراسة التي أجراها المركز الطبي في جامعة Duke، نورث كارولينا، بالولايات المتحدة، أن تناول سعرات حرارية أقل يؤدي إلى تغيير التمثيل الغذائي الذي يعزز الصحة، ويساهم في فقدان الوزن.

ودرس فريق البحث حالة 218 شخصاً بالغاً دون سن 50، حيث طُلب منهم خفض استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بنسبة 25% لمدة عامين.

وفي الواقع، بلغ متوسط التخفيض 12%، وأدى ذلك إلى فقدان الوزن بنسبة 10%.

وأظهر المشاركون انخفاضا واضحا في علامة حيوية تشير إلى التهاب، مرتبط بأمراض القلب والسرطان والخرف.

وقال المعد الرئيس للدراسة، وليام كراوس: "هناك شيء ما يتعلق بتقييد استهلاك السعرات الحرارية، بما في ذلك بعض الآليات التي لم نفهمها بعد، والتي تؤدي إلى هذه التحسينات".

وأوضح العلماء في الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت للسكري والغدد الصماء"، أن الحد من استهلاك السعرات الحرارية، أو محاولة التخلص من 300 سعرة حرارية، يعزز مستويات الكوليسترول "الجيد" ويخفض ضغط الدم.