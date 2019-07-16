حيل بسيطة تجعلنا نحصل على ليلة نوم جيدة

A + A -

أستاذ بجامعة أكسفورد من أن النوم لمدة تقل عن 7 ساعات في الليلة قد يعرض الشخص لخطر الموت المبكر.

ويعد النوم أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، ولذلك يتعين علينا اتباع بعض النصائح المفيدة التي يقدمها الأستاذ كولين إسبي، للحصول على ليلة نوم جيدة أهمها:

1-النوم عاريا:

قد يكون التخلص من ملابس النوم سرا لنوم جيد، حيث أن النوم عاريا يساعد على الاستغراق في نوم عميق لأنه يمكّن من الحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية.

ووجدت دراسات سابقة أن التخلص من ملابس النوم يمكن أن يساعد أيضا في إنقاص الوزن وتحسين الحياة الجنسية، كما ثبت أن تقليل التوتر وتحسين نوعية النوم مرارا وتكرارا يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون ويخفض مستويات الكورتيزول.

2-إنشاء روتين يومي:

من الصعب للغاية أن تغلق عينيك جيدا إذا ذهبت إلى النوم في أوقات مختلفة وكنت تقوم بأشياء متنوعة قبل النوم.

وربما يكمن الحصول على ليلة نوم جيدة في جعل وقت النوم الخاص بك بمثابة أحد الطقوس، إذ أن اعتماد بعض العادات بشكل روتيني مثل رش روائح مهدئة على الوسائد على غرار رذاذ الخزامى، يمكن أن يساعد على المدى الطويل، بربط تلك الرائحة بالنوم.

إقرأ المزيد

الأطفال يستنشقون مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان من فراش النوم

الأطفال يستنشقون مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان من فراش النوم

ويمكن لاعتماد عادة رش رائحة مهدئة على السرير أو الوسادة، جعل الشخص يستغرق في نوم عميق في غضون 30 دقيقة فقط.

3-التخلي عن الكافيين:

يعد الكافيين "أحد أكبر التهديدات التي يواجهها نومنا في الحياة الحديثة"، وإذا كنت تتناول الكثير من الشاي أو القهوة خلال النهار، فمن المرجح ألا تحصل على نوم جيد في الليل، لذا فإن هناك حاجة لتبديل المشروبات التي تحتوي على الكافيين بأخرى خالية منه بدءا من الساعة 11 صباحا.

4-حظر التكنولوجيا في غرفة النوم:

يستخدم غالبية الأشخاص الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مثل مشاهدة التلفزيون أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية، لكن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يمكنه إحداث ضرر في الجسم ما يؤثر على القدرة على النوم.

ولهذا يمكن العودة إلى استخدام المنبه التقليدي القديم، وجعل غرفة النوم منطقة خالية من التكنولوجيا من أجل الحصول على ليلة نوم جيد.

5-تجنب الحبوب المنومة:

يعد استخدام الحبوب المنومة وسيلة مغرية، للجميع لأنها تساعد في الوصول إلى النوم بسهولة بدلا من البحث عن خيارات أخرى قد تستغرق وقتا أطول.

وكلما اعتاد الشخص على الحبوب المنومة، كان من الصعب عليه النوم بشكل طبيعي، ولهذا يجب استبدال الحبوب المنومة ببعض الوسائل الطبيعية.

6-تناول الطعام في وقت مبكر:

يصعب على البعض إنهاء العمل والوصول إلى المنزل وتناول الطعام والذهاب إلى النوم قبل حلول الساعة العاشرة مساء، لكن، إن أمكن ذلك، فإن تناول الطعام في وقت مبكر سيجعل النوم أسهل كثيرا، حيث أنه عندما نتناول الطعام في وقت متأخر، نوقظ أنظمتنا الهضمية التي تعمل على هضم وجبة العشاء أثناء الاستلقاء في السرير.

ولكي نغفو، يجب أن تتباطأ جميع عملياتنا الجسدية إلى أدنى مستوى على الاطلاق.

وإذا واجهت صعوبة في تناول الطعام في وقت مبكر ، فحاول تناول وجبة غداء أكبر ووجبة خفيفة عند العودة إلى المنزل.