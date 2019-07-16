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5 خلطات فعالة جداً لتطويل الشعر بسرعة

16
JULY
2019
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يُشكّل الحصول على شعر طويل بسرعة أحد الأحلام التي تراود معظم النساء، خاصةً اللواتي يعانين من بطءء في نموّ شعرهنّ. وإذا كان المعدّل الطبيعي لنموّ الشعر يبلغ 2 سنتيمتر شهرياً، إلا أن هذا الرقم لا يُعمم على جميع النساء نتيجة العوامل الوراثيّة والبيئيّة، إضافة إلى أسلوب العناية بالشعر. فإذا كنتِ تحلمين بتعزيز نموّ شعركِ بسرعة، اعلمي أن هناك بعض الخلطات السهلة التي يمكن أن تؤمّن لكِ نتائج فعّالة بشكل سريع.
 
 
جل الصبار
يتمتع جلّ الصبار الطبيعي الذي نحصل عليه من أوراق هذه النبتة، بفعالية في مجال العناية بالشعر وتعزيز نموّه.
 
اخلطي ملعقتين كبيرتين من جلّ الصبار مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من الزبادي، طبّقي هذا الخليط مرة أسبوعياً على شعركِ الرطب، واتركيه لنصف ساعة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر ثم غسله بشامبو ناعم.
 
الزبادي
استبدلي البلسم الذي تستعملينه لتنعيم شعركِ وتسهيل تسريحه بالزبادي، يكفي تمشيط الشعر وتطبيق الزبادي على جذوره وأطرافه، ثمّ تغليفه بقبعة حمام بلاستيكيّة وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء الفاتر وغسله بشامبو ناعم، تساعد البروتينات والفيتامينات الموجودة في الزبادي على تعزيز نموّ الشعر عند المواظبة على استعمال هذه الخلطة على الأقل مرة أسبوعياً.
 
 
الزنجبيل
يساعد الزنجبيل في تكثيف الشعر وزيادة طوله كما يكسبه الليونة والنعومة، ويمنع تقصّفه، لتحضير قناع الزنجبيل إبدأي ببشر مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج في إناء، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، طبّقي هذه الخلطة على فروة الرأس ودلّكيها بحركات دائريّة ناعمة، ثمّ غلّفي شعركِ بقبعة حمام بلاستيكيّة، واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسله بشامبو ناعم، كرري استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.
 
زيت الخروع
أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الخروع إلى البلسم الذي تستعملينه على شعركِ بعد الحمام، فهذا الزيت يغذي الشعر بالعمق ويُعزز نموّه، يمكنكِ أيضاً أن تخلطي مقدارا من زيت الخروع مع مقدارين من زيت اللوز الحلو، لتحضير حمام زيت لشعركِ؛ اتركي هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة بعد تغليفه بقبعة بلاستيكيّة، وواظبي على استعماله مرة كل أسبوعين لتعزيز نموّه.
 
نقيع الزعتر
يتمتع نقيع الزعتر الأخضر بفوائد مطهرة لفروة الرأس ومُعززة للدورة الدمويّة فيها، اخلطي نصف كوب من نقيع الزعتر مع ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون؛ طبّقي هذا الخليط كقناع على جذور الشعر وأطرافه ثمّ غلفيه بقبعة حمام بلاستيكيّة واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسله بالشامبو. استعملي هذه الخلطة مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.
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