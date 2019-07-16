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تحذير من خطورة مكون "عال جدا" في أغذية الأطفال

16
JULY
2019
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حذرت منظمة الصحة العالمية، من الأغذية الصناعية المقدمة للأطفال، موضحة أنها تحتوي على كميات كبيرة جدا من السكر، داعية إلى تجديد المعايير المعمول بها في هذا الصدد لتحسين تغذية الصغار.
 
وأجرى الفرع الأوروبي من المنظمة الأممية دراسة شملت نحو 8 آلاف منتج في أكثر من 500 متجر في فيينا (النمسا) وصوفيا (بلغاريا) وبودابست (هنغاريا)، بين نوفمبر 2017 ويناير 2018.
 
وخلص في أبحاثه إلى أنه "في نصف المنتجات المشمولة في الدراسة يتأتى أكثر من 30 في المئة من السعرات الحرارية من السكر. كما أن حوالي ثلث المنتجات تحتوي على سكر مضاف أو مُحليات اصطناعية"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
وحذرت المنظمة من أن الاستهلاك الكبير للسكر قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان، كما أنه قد يجعل الأطفال يفضلون السكر مدى حياتهم على المواد الغذائية الصحية، ما من شأنه أن يضر كثيرا بصحتهم.
 
وقالت المديرة الإقليمية للفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، سوزانا ياكاب، في بيان إن "التغذية السليمة لحديثي الولادة والأطفال الصغار ضرورية كي تنمو أجسامهم على أفضل وجه، ويكون وضعهم الصحي أفضل في فترات لاحقة من عمرهم".
 
وفي العام 2018، حذرت المنظمة من انتشار البدانة والوزن الزائد بين الأوروبيين، مما قد ينعكس سلبا على متوسط العمر المتوقع.
 
وقد يؤدي استهلاك المشروبات المحلاة، بما فيها عصير الفواكه، إلى التخلي عن أغذية ذات قيمة غذائية أعلى.
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