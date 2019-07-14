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انقص عن وزنك فی الصیف بهذه الأغذية

14
JULY
2019
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يعتبر فصل الصيف فرصة مميزة لخسارة الوزن الزائد الذي يكتسبه كثير من الناس خلال باقي فصول العام وخاصة الشتاء، وذلك لكثرة الأنشطة الصيفية.خسارة الوزن الزائد ستتحقق بالطبع عند الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر، والاتجاه للأغذية الطبيعية منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالماء والألياف.

واعتمادا على نصائح خبراء التغذية، نشر موقع "وسب ميد" تقريرا يرصد أبرز الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي يمكن تناولها يوميًا في الصيف لخسارة الوزن، مع الحرص على شرب الكثير من الماء.

1- الطماطم والفلفل
هما من الخضراوات ذات الألوان الزاهية التي تحتوي على كثير من المركبات الطبيعية التي تحمي الصحة مثل "اللايكوبين، فيتامين سي، وفيتامين أ" ويعتبر تناولها بكثرة ضمن الوجبات الغذائية يساعد على حرق الدهون ويقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد يوميا.

2- التوت
يحتوي بأنواعه المختلفة على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على خلايا الجسم، كما أنه مصدر ممتاز للألياف.

3- الزبادي
هو ومنتجات الألبان قليلة الدسم تتميز بوجود كميات وفيرة من الكالسيوم والبروتين، وقد تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والزبادي يعتبر نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يعزز فقدان الوزن مع تقوية العظام والحفاظ على شعورك بالرضا.

ومن المفيد استبدال الآيس كريم -الذي يقبل عليه الناس في الصيف- بالزبادي المثلج لأنه قليل السعرات الحرارية.

4- الفاصوليا
تعتبر إحدى الدعائم الأساسية في النظام الغذائي النباتي، وهي بديل ممتاز للحوم ومصدر جيد للبروتين، كما أنها غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية.

ومن المفيد أن يتم وضع الفاصوليا ضمن النظام الغذائي، سواء بطبخها أو إضافتها إلى أطباق السلطة أو الحساء، لتقليل السعرات الحرارية، والاستفادة من عناصرها الغذائية.

5- المانغو
هذه الفاكهة البرتقالية الشهية غنية بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين "أ، سي" ويمكن وضعه مع السلطة والكعك واللبن الزبادي، بالإضافة إلى الفطائر، ناهيك عن إمكانية تناولها بمفردها للحصول على فوائدها الغذائية.

6- الماء
أيام الصيف المشمسة، من السهل التعرض للجفاف بسبب الطقس الحار، ولا شيء يروي عطشك مثل كوب من الماء الذي لا يحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق.

ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش، اشرب المياه على فترات متقاربة، ويمكن تنويع السوائل بالحصول على عصائر الفاكهة والخضراوات الطازجة، غير المحلاة بالسكر، بالإضافة إلى الحليب الخالي الدسم أو قليل الدسم، والمرق، ومشروبات الأعشاب مثل الشاي.

يمكنك أيضا تنويع الحصول على السوائل عبر الأغذية الغنية بالمياه مثل الزبادي والحساء والبطيخ والبرتقال والخس والطماطم والخيار.

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