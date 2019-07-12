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غذاء هام قد يحمي الذكور من سرطان الخصية!

12
JULY
2019
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كشف خبراء أنه لا يوجد أي عوامل خطر معروفة لسرطان الخصية لدى الذكور، الذي يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة.
 
وتتكون الخصيتان من أنواع كثيرة من الخلايا، ويمكن أن يتطور كل منها إلى نوع أو أكثر من أنواع السرطان. ومن المهم للغاية معرفة نوع السرطان الذي قد يصيب أي فرد، لتسهيل العلاج والتشخيص.
 
- كيف يمكن للرجال الحد من خطر الإصابة بسرطان الخصية؟
 
أوضح خبراء الصحة أن زيت السمك يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الرجل بسرطان الخصية، حيث يوفر السمك الحماية الضرورية من السرطان وأمراض القلب والدماغ والجهاز المناعي.
 
وتشير بعض الأبحاث إلى أن إضافة وجبات السمك إلى النظام الغذائي أسبوعيا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
 
وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من الأسماك، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.
 
وتحتوي الأسماك الدهنية على عناصر مغذية مهمة مثل: فيتامين D وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي رُبطت بالحد من خطر الإصابة بالسرطان.
 
وتشمل علامات التحذير من سرطان الخصية ما يلي:
 
- ظهور كتلة صلبة في مقدمة أو جانب الخصية.
 
- تغير واضح في حجم وشكل الخصية.
 
- ألم كبير في الخصية.
 
- وجود فرق غير عادي بين الخصيتين.
 
تجدر الإشارة إلى أن سرطان الخصية غير شائع والسبب الدقيق للإصابة بالمرض غير معروف، حيث ترتفع نسبة الخطر حال معاناة أحد أفراد الأسرة من سرطان الخصية.
روسيا اليوم
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