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وجبة خفيفة "تحمل سر العمر الطويل"!

11
JULY
2019
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يعد العيش لفترة طويلة طموحا كبيرا يسعى إليه معظم الناس حول العالم باتباع وسائل مختلفة، بما في ذلك تحسين النظام الغذائي والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام.

ولكن الصيغة السرية لطول العمر قد تكون أبسط مما يعتقد الناس، وفقا لنتائج توصلت إليها دراستان أجريتا منذ فترة في جامعة هارفارد، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتقول الدراستان إن تناول كمية معينة يومية من المكسرات يمكن أن يساعد في إطالة العمر.

وأوضح الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، قائلا: "وجدنا أن الأفراد الذين يتناولون المكسرات كل يوم، يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من غيرهم".
وأظهر التقرير الذي نُشر في مجلة New England الطبية، أن أولئك الذين يتناولون الجوز يوميا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

وبشكل عام، تبين أن الأشخاص الذين يتناولون الجوز يوميا، أقل عرضة بنسبة 20% للوفاة أثناء الدراسة، مقارنة بأولئك الذين تجنبوا أكل المكسرات.

وجُمعت النتائج من نحو 120 ألف مشارك في دراسة صحة الممرضات والدراسة الصحية للطبيب.

وفي بداية البحث في الثمانينيات، أجاب الجميع عن أسئلة حول وجباتهم الغذائية، ثم قدموا إجابات أخرى كل سنتين إلى 4 سنوات خلال 30 عاما من المتابعة.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى 6 فئات تراوحت ما بين عدم تناول المكسرات، إلى تناولها 7 مرات أو أكثر في الأسبوع.
وتؤكد النتائج الأخيرة ما توصلت إليه دراسات سابقة، وفقا للدكتورة بيني كريس إثرتون، أستاذة الطب في جامعة بنسلفانيا، التي قالت: "إن تناول المكسرات يخفض الكوليسترول الضار (LDL )، ويرفع الكوليسترول الحميد (HDL)، وكذلك يقلل من ضغط الدم واستجابة ضغط الدم للتوتر".

وتبين دراستها أيضا أن استهلاك الجوز يساعد في تعزيز عملية النقل العكسي للكوليسترول، حيث تقوم جزيئات HDL الموجودة في الدم بالتخلص من التراكمات الدهنية في الشرايين المسدودة.

وأشار الباحثون في جامعة هارفارد إلى أن تكوين المكسرات، التي تحوي أليافا ودهونا صحية وفيتامينات ومعادن، يمكن أن يوفر "خصائص حماية القلب والوقاية من السرطان والالتهابات".

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