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"مدربة المشاهير" تقدم نصائح للتخلص من دهون الجسم بسرعة

11
JULY
2019
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يتيح اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام إمكانية خسارة الوزن بشكل عام، لكن أولئك الذين يرغبون في استهداف دهون جزء معين من الجسم، فهناك حيل بسيطة يمكن اعتمادها.
 
وكشفت المدربة الشخصية للمشاهير، سيمون دي لا رو، عبر موقع "إكسبرس" البريطاني، عن الكيفية التي يمكن بها التخلص من دهون البطن بسرعة وسهولة.
 
وعلى الرغم من أن إجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، إلا أن حرق الدهون في مناطق محددة من الجسم، مثل البطن، قد تكون صعبة بعض الشيء، ما دفع سيمون إلى الدعوة لاتباع خطة محددة يمكن أن تساعد في تقليص محيط الخصر.
 
وتقول سيمون إن الذين يتطلعون للحصول على معدة مسطحة يمكنهم تحقيق هدفهم عن طريق القطع مع مجموعات الأطعمة غير الصحية في نظامهم الغذائي، وعند القيام بذلك، من الأفضل البدء بالتدريج، من خلال التخلي عن السكر خلال أسبوع ثم التخلي عن الكافيين الأسبوع التالي، وهكذا.
 
كما صرحت سيمون: "أوصي بإجراء عملية تطهير لإزالة السموم من الجسم وتنظيف القناة الهضمية، وبهذه العملية ستفقد الوزن بسهولة لأنك قطعت جميع الأطعمة المصنعة".
 
وأضافت سيمون: "بالقطع مع السكر والتخلص من الألبان وإزالة الكحول والكافيين، فإنك لن تأكل سوى البروتين والخضروات". وعن طريق الاستغناء عن المجموعات الغذائية غير الصحية، سيتخلص الأشخاص من السموم الموجودة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن بشكل عام.
 
وإلى جانب القطع مع الأطعمة غير الصحية، توصي سيمون بممارسة بعض التمارين الرياضية، قائلة: "من خلال السعي إلى اتباع نظام غذائي صحي وخطة تمارين رياضية، فإن الناس سيسرّعون من رحلة إنقاص الوزن وحرق الدهون في البطن".
 
وأوصت سيمون أيضا باتباع حمية الصوم المتقطع التي يمكن أن تكون إجراء جيدا للبدء في عملية فقدان الوزن.
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