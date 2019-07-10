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رجيم قبضة اليد... طريقة لتحديد كمية الطعام اللازمة لخسارة الوزن

10
JULY
2019
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لها - نشر موقع Guard your Health الأميركيطريقة سهلة جداً لخسارة الوزن من دون استعادته مجدداً. وأشار إلى أن ذلك يبدأ من تحديد كميات الطعام التي يجب تناولها لهذه الغاية لافتاً إلى أن أفضل طريقة لتحديد تلك الكميات هي قبضة اليد.
 
فتح قبضتي اليدين جنباً إلى جنب لتحديد كمية الخضار.
 
استخدام الجزء الأمامي من قبضة اليد لتحديد كمية الأرز والمعكرونة والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.
 
فتح راحة اليد من دون احتساب مساحة الأصابع لمعرفة الكمية التي يمكن تناولها من اللحوم وبدائلها الغنية بالبروتين.
 
الاستعانة بمساحة السبابة المطوية من أجل تحديد كمية الدهون التي يمكن إضافتها إلى الأطباق.
 
إغلاق قبضة اليد مع توجيه الأصابع إلى أعلى لرسم مساحة الطبق الذي يمكن وضع الحلويات والمثلجات فيه قبل تناولها.
 
وأطلق على هذه الطريقة اسم "رجيم اليد" علماً أنه لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية. وفي هذه الحالة عليهم متابعة المشكلة مع الطبيب واختصاصية التغذية.
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