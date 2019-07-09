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كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟

9
JULY
2019
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يعد اكتشاف علامات وأعراض سرطان الجلد في وقت مبكر أمرا مهما للغاية في علاج المرض القاتل.
 
وبهذا الصدد، عرض موقع "ميرور" مجموعة من العلامات التي يجب ملاحظتها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان:
 
- بقع العمر
 
تنتج البقع العمرية عن زيادة مستوى الصبغة، أو الميلانين، في الجلد. ويمكن أن تظهر بشكل طبيعي كجزء من عملية الشيخوخة، ولكنها قد تظهر أيضا بسبب التعرض لأشعة الشمس.
 
ويتراوح لون هذه البقع عموما بين البني الفاتح والأسود، وليس هناك حاجة لعلاجها.
 
- التقران الشمسي
 
تظهر كبقع صغيرة متقشرة من الجلد، ويمكن أن تكون بلون وردي أو بني أو أحمر أو بلون البشرة، وتبدو متدلية ويمكن أن تكون مسطحة أو بارزة من سطح الجلد.
 
وينتج التقران الشمسي عن تلف الجلد، وبالتالي تظهر البقع في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس: الوجه والكتفين والذراعين واليدين وفروة الرأس.
 
ولا تعد البقع هذه خطرة ولكنها قد تتطور إلى سرطان الجلد.
 
- نمش Hutchinson
 
هي مجموعة من الخلايا الخبيثة التي تنمو ببطء. وتشبه النمش أو بقع العمر، ولكن يمكن أن تنزف أو تكون سوداء اللون.
ويمكن علاجها من خلال إجراء عملية جراحية للتخلص منها.
 
- مرض "بوين"
 
إنه شكل مبكر من أشكال السرطان يظهر كبقعة من الجلد الأحمر المتقشر.
 
عادة ما يكون نمو المرض بطيئا جدا، ولكنه قد يتحول إلى سرطان أكثر خطورة حال تُرك دون علاج.
 
- سرطان الخلايا الحرشفية
 
يعد ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا. ويمكن أن تظهر علامات المرض على شكل نتوء على الجلد أو بقعة متقشرة من الجلد.
 
وقد تحتاج الحالة المرضية إلى علاج كيميائي موضعي.
 
- سرطان الخلايا القاعدية
 
هذا هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا، حيث يظهر كمنطقة بارزة من الجلد. ويحتاج إلى عملية جراحية في العلاج الأولي.
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