living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كمية المياه المطلوبة لخسارة الكيلوغرامات

8
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سينتيا عواد -

في حين أنّ المياه لن تحرق أي سعرات حرارية إضافية، إلّا أنّ احتساء جرعات كبيرة منها قد يكون فعّالاً في رحلة إنقاص أوزانكم، لأنّ ذلك يحسّن تحديد الشعور بالشبع ويمنح الترطيب المطلوب لدعم التمارين الحارقة للدهون.


ربما قد سمعتم مُسبقاً أنّ 3 لترات في اليوم هي الكمية السحرية عند محاولة التخلّص من الكيلوغرامات الإضافية. لكنّ خبراء عرضوا أخيراً الحقائق التي عليكم معرفتها عندما يتعلّق الأمر بالتوصيات المرتبطة بالترطيب، جنباً إلى مجموعة نصائح لمساعدتكم على بلوغ الجرعة المُثلى!

حتى إذا كنتم لا تشعرون بالعطش، من المحتمل أنكم تُهملون أنفسكم عندما يتعلّق الأمر بكمية المياه التي تحتسونها يومياً. قد تجدون الرقم كبيراً، لكن استناداً إلى بحث عام 2004 الذي أجرته «National Academies of Sciences, Engineering and Medicine» التي لا تزال المعيار الذي تعتمد عليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنّ الحدّ الأدنى من الحاجة اليومية للمياه يبلغ 3,7 لترات للرجال (نحو 15 كوباً) و2,7 لتر للنساء (زهاء 11 كوباً). غير أنّ هذا المجموع يجب أن يشمل السوائل الناتجة من المياه وأيضاً المشروبات الأخرى والمأكولات.

3 عوامل أساسية
من جهة أخرى، ووفق «Mayo Clinic»، فإنّ جرعة المياه التي يحتاج إليها كل شخص تختلف اعتماداً على 3 عوامل:

- معدل النشاط: إذا كان الشخص رياضياً أو ينخرط في حصة تمارين بانتظام، عليه أن يؤمّن ترطيباً أكبر لتعويض خسارة السوائل. بالنسبة إلى الذين يمارسون الرياضة لأكثر من ساعة في اليوم، يُستحسن أن يعوّضوا المعادن والإلكتروليت بواسطة المشروبات الرياضية.

- البيئة: في حال العيش في مناخ حار، قد تحتاجون أيضاً إلى مزيد من المياه مقارنةً بالذين يسكنون في أماكن معتدلة أو منخفضة الحرارة.

- الغذاء: العادات الغذائية تؤثر بدورها في كمية السوائل التي عليكم شربها. الأشخاص الذين يستهلكون حصصاً أكثر من الفاكهة والخضار الغنيّة بالمياه قد لا يحتاجون إلى ملء أكوابهم كثيراً لترطيب أجسامهم.

لبلوغ الهدف اليومي
إنّ احتساء المياه يشكّل مكوّناً مهمّاً لأي خطة تهدف إلى خسارة الدهون لأنه يساعد على ضمان الطاقة المطلوبة خلال التمارين وطرد السموم من الجسم، إستناداً إلى «Mayo Clinic». أثناء ممارسة الرياضة والتعرّق، يخسر الجسم طبيعياً السوائل التي يحتاج إليها للاستمرار في العمل. لذلك، إنّ توفير الترطيب قبل الحركة وخلالها وبعدها يشكّل خطوة جوهرية. كذلك، وبحسب «Harvard Health Publishing»، فإنّ شرب جرعات كافية من المياه خلال الوجبات الغذائية يساعد على توفير الشبع بسرعة أكبر والوقاية من الإفراط في الأكل.

وللتأكد من الحفاظ على ترطيب جيّد، هناك ممارسات عدة يمكن اعتمادها يومياً، أبرزها:
- إصطحاب زجاجة المياه معكم إلى أي مكان، وإعادة تعبئتها متى استدعى الأمر خلال اليوم.
- إدخال كميات إضافية من الفاكهة والخضار إلى النظام الغذائي، مثل البطيخ والورقيات الخضراء، لزيادة مجموع المياه اليومي.
- عدم إهمال العطش، والحذر من أنه أحياناً قد يكون مُشابهاً للجوع. في الواقع، ووفق «Polycystic Kidney Disease Foundation»، هناك نحو 37 في المئة من الأشخاص يخلطون بين الإثنين. لذا، وعندما تبلغ مشاعر الجوع ذروتها، خصوصاً إذا لم يحن موعد أي وجبة رئيسية أو خفيفة، لا بدّ من احتساء كوب من المياه لمعرفة إذا كان سيؤمّن الرضا قبل تناول أي سناك.

 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout