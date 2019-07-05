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6 أطعمة تحمي بشرتك من أشعة الشمس.. تعرف عليها

5
JULY
2019
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توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى وجود 6 أطعمة تلعب دورا حاسما في حماية البشرة من أضرار شمس الصيف، وتحافظ على هذه الأنسجة فائقة الحساسية من الأشعة الحارقة خلال الفصل الحار. 
 
وأكدت الدراسة، التي قادها الدكتور جوزيف تاكاهاشي، رئيس قسم علوم الأعصاب في معهد جامعة تكساس الأمريكية، أن النظام الغذائي يلعب دورا هاما في حماية الأشخاص من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تضر بالبشرة والجلد، وخاصة في الصيف، حيث يكثر التعرض المباشر للشمس على مدار اليوم. 
 
واكتشفت الدراسة أن الأنزيم الذي يعمل على إصلاح الجلد التالف نتيجة الأشعة فوق البنفسجية لديه دورة إنتاج يومية، يمكن تغييرها عن طريق تناول أطعمة معينة يوميًا. 
 
وأضافت أنه "من المحتمل أنه إذا كان لديك جدول زمني لتناول الأطعمة التي تحمي من أشعة الشمس الضارة، فستكون محميًا بشكل أفضل من أضرار تلك الأشعة خلال ساعات النهار". 
 
ونشر موقع "هيلث لاين" المعني بالتقارير العلمية، 6 أغذية طبيعية تحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتحافظ على ترطيب البشرة خلال فصل الصيف: 
 
1. التوت الأزرق 
 
تساعد ثمار التوت الأزرق في حماية البشرة خلال الصيف، لأنها غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تقاوم الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة بسبب التعرض للشمس. 
 
ويعتبر التوت مصدرا جيدا جدًا لفيتامين "سي" الذي يمكن أن يساعد في منع التجاعيد التي تنتج عن الجلوس على الشواطئ. 
 
2. البطيخ 
 
يحتوي البطيخ على نسب مرتفعة من "الليكوبين"، وهو مضاد للأكسدة، ويتواجد في الخضروات والفواكه حمراء اللون. 
 
ويلعب "الليكوبين" دورًا كبيرًا في وقاية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث يؤدي تناوله باستمرار لإكساب البشرة حماية طبيعية من أشعة الشمس الضارة. 
 
لكن في المقابل، لا يمكن أن يحل البطيخ محل التدابير الأخرى للوقاية من أشعة الشمس، مثل كريمات الوقاية من الشمس والملابس الطويلة وغيرها، ويؤدي دوره كعامل مساعد لحماية البشرة من التجاعيد والبقع وتلف الجلد. 
 
3. المكسرات والبذور 
 
تحتوي مكسرات الجوز وبذور الشيا والكتان على أحماض "أوميغا 3" الدهنية الأساسية، التي تحافظ على سلامة البشرة، وتعمل أيضا كمضاد للالتهابات. 
 
وتساعد أحماض "أوميغا 3" الجسم أيضًا في التكيف بشكل طبيعي مع آثار قضاء وقت طويل جدًا في الشمس، وخاصة عند الذهاب لقضاء العطلة الصيفية. 
 
4. الجزر والخضر الورقية 
 
يحتوي الجزر والخضروات الورقية وعلى رأسها السبانخ وأوراق اللفت، على مستويات مرتفعة من أصباغ "بيتا كاروتين" التي تكسب الجزر لونه الأصفر. 
 
وتحول أجسامنا الـ"بيتا كاروتين" إلى فيتامين "أ" الذي يعد أحد أبرز الفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة والجلد، وتوفر حماية طبيعية من أشعة الشمس الضارة. 
 
ويحتوي الجزر والخضر الورقية على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد وسرطان الجلد. 
 
5. الشاي الأخضر 
 
كشفت دراسات سابقة أن شرب الشاي الأخضر يؤدي إلى انخفاض عدد الأورام التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، وكان هذا بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من مركب الفلافانول المضاد للسرطان، وخاصة سرطان الجلد.
 
وأظهرت الدراسات، أن الشاي الأخضر يحد من تلف الجلد الناجم عن التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يحمي من نقص الكولاجين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ويحافظ على نضارة البشرة وسلامتها وثباتها. 
 
6. القرنبيط 
 
يعتبر القرنبيط من الأطعمة التي تقي من أشعة الشمس لأنه غني بأحماض "الهستيدين" الأمينية، التي تحفز إنتاج حمض "اليوروكانيك" الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 
 
وعلاوة على ذلك، فإن القرنبيط غني بمضادات أكسدة قوية تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، التي تضر بالبشرة. 
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