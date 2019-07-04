رجيم ديتوكس السكر الأفضل لخسارة الوزن في 3 ايام فقط

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لها - مع مرور الوقت تكتسبين عادات غذائية وحياتية سيئة. وتتحول تلك العادات إلى سبب لمرضك وتدهور صحتك أحياناً وزيادة وزنك غالباً. ففي هذه الحالة يحاول جسمك تنبيهك إلى أنه يعاني من مشكلة ما. ويحدث هذا خصوصاً في حال كنت تتناولين كمية كبيرة من السكر.

ولهذا السبب ينصح باتباع رجيم ديتوكس السكر لمدة 3 ايام بين الحين والآخر.

اليوم الأول

الفطور: كوب من بذور الشوفان مع حليب اللوز والتوت أو 3 بيضات مسلوقة أو مخفوقة.

وجبة خفيفة: قبضة من الجوز.

الغداء: قطعة من سفائن الدجاج مع القليل من الخضار المشوية وقبضة من اللوز.

العشاء: طبق من الفاصولياء الخضراء مع السمك المشوي او طبق من البروكولي مع الفطر الطازج زسمك السلمون المشوي.

اليوم الثاني

الفطور: كوب من الشوفان مع حليب اللوز وبذور من اختيارك أو 3 بيضات مخفوقة مع السبانخ.

وجبة خفيفة: قبضة من الجوز.

الغداء:خليط من الفليفلة الصفراء والحمراء المشوية بالزعتر والليمون أو طبق سلطة يحتوي على الجزر المبشور والملفوف الأحمر والأخضر وزيت الزيتون وعصير الليمون والبقدونس المفروم والقليل من الملح.

العشاء: قطعة من سفائن الدجاج مشوية في الفرن او شوربة سمك مع الخضار الخضراء المطهوة على البخار.

اليوم الثالث

الفطور:كوب من الشوفان مع حليب اللوز والتوت وبذور الكتان أو عجة من 3 بيضات مع الخس والقليل من الأعشاب.

وجبة خفيفة: قبضة من الجوز.

الغداء: دجاج مشوي مع الزعتر والزيتون الأسود والبصل.

العشاء: يخنة تحتوي على الفطر والثوم والجزر والكرفس والبصل وأوراق الغار والزعتر أو طبق أرز أسمر بصلصة الطماطم والفطر والحبق.

ومن المشروبات التي يمكن تناولها أثناء اتباع هذه الحمية: الماء والشاي. لكن يجب الانتباه إلى شرب الأخير بعد ساعتين من كل وجبة.