كيف تستخدمون مكعبات الثلج لحرق دهون البطن؟ إليكم الطريقة

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لها - يعتبر استخدام مكعبات الثلج من الطرق التي يمكن اللجوء إليها من اجل علاج بعض مشاكل البشرة والجسم.

ومن تلك المشاكل تراكم الدهون في مناطق مختلفة وخصوصاً البطن. فمن المعروف أن حرق هذه الدهون يستغرق وقتاً طويلاً.

ولهذا ينصح دائماً باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مع الاستعانة ببعض الطرق الذكية مثل طريقة مكعبات الثلج.

فمن المفيد في هذه الحالة وضع مكعبات ثلج في كيس وتمريرها على مناطق تراكم الدهون في البطن لمدة ساعة تتخللها 3 استراحات لمدة 3 دقائق لكل منها.

ومن الممكن ان تحتوي المكعبات على الماء أو على الشاي الأحضر أو القهوة أو خلاصة إكليل الجبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الثلج يحول دهون الكرش المستعصية إلى دهون سهلة الحرق. لكن يجب دائماً تذكر الطرق الصحية لخسارة الوزن.