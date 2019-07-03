الألم العضلي myalgias : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

A + A -

الألم العضلي هو أمر شائع ويبدأ علاجه عن طريق معرفة السبب أولاً. تجدر الإشارة إلى أنّه ينطوي على مجموعة كبيرة من الأمراض ويُمكن أن تكون الأسباب متعلقة بالعدوى الفيروسية ، أو الصدمة النفسية ، أو الإفراط بأمرٍ ما ، أو التجفاف ، أو الأمراض الأيضية (مثل الغدة الدرقية ، ونقص الانزيم)، أو متعلقة بالتغذية (نقص في الفيتامين D أو في البوتاسيوم)، أو بالمناعة الذاتية (مثل التصلب المتعدد أو أمراض أخرى)، أو حتى بالانسحاب من المواد الأفيونية ، أو بـ " البنزوديازيبين " benzodiazepine ، أو الكافيين، أو الكحول . وقد يكون السبب متعلق بالالتهابات أو لا. وقد يحتاج المريض للقيام بخزعة في بعض الحالات مثل حالات الالتهاب المزمن والأمراض الجلدية لدى المسنين (إلتهاب الجلد والعضل Dermatomyositis).

في هذا السياق، من المهمّ زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات بعد تاريخٍ حافل لدى المريض. وقد يخضع المريض للفحوصات المخبرية التي قد تصل إلى التصوير بالرنين المغناطيسي MRI. أما العوامل المرتبطة بالألم العضلي فهي على سبيل المثال الحمّى ، وفقر الدم ، وآلام المناطق القريبة ، والضعف ، والعمر ، ومشاكل الكلى (انحلال الرُّبَيْدات rhabdomyolysis) وذلك، لتضييق نطاق التشخيص التفريقي . ونذكر مجددًا أنّ العلاج يكمن في علاج السبب ومعرفته جيدًا لما يؤدي ذلك إلى اختلاف في نوع الأدوية ("اسيتامينوفين " acetaminophen ، الأدوية ضد الالتهاب ، " بريدنيزون " prednisone ، "ميثوتريكسات " methotrexate ، إلخ.) .

ويُشار إلى أنّ بعض الأدوية مثل الآثار الجانبية للـ "ستاتين " statin تتسبّب أيضًا بالألم العضلي . وقد تصل نسبة الألم في الظهر إلى 90% جراء العضلات ، ولكنّ التمارين التي تنشط وظائفه تساعد في هذا الإطار . وقد يعزى سبب الألم في ربلة الساق calf pain إلى مرض الشريان المحيطي (PAD) الذي يُعتبر أكثر شيوعًا لدى المرضى المصابين بالكولسترول ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو داء السكري ، كما لدى المدخنين .