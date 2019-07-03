living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية!

3
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا التي تنشر المرض إلى تفعيل عملية التدمير الذاتي.
 
وأظهرت التجارب أن حجب بروتين محدد (ATF4 ) يقوم بتغذية الأورام، يؤدي إلى قتلها، حيث عملت هذه التقنية على مجموعة من الأشكال البشرية للمرض وكذلك الفئران المصابة بسرطان الأمعاء والدم.
 
وقال عالم الأورام في جامعة بنسلفانيا، البروفيسور كونستانتينوس كومينيس، أحد كبار الباحثين ومعدي الدراسة: "ما تعلمناه هو أننا نحتاج إلى المضي قدما لمنع نمو الورم بطريقة لا تستطيع الخلايا السرطانية الإفلات منها بسهولة، وتحدد دراستنا الهدف من القيام بذلك".
 
وكل يوم، تقوم الملايين من خلايانا بـ "قتل" نفسها، وتساعد على حمايتنا من الخلايا الضارة. ومن ناحية أخرى، تتجاهل الخلايا السرطانية إشارات موت الخلية في جهاز المناعة. لذا فإن إيجاد وسيلة لوقف ذلك، يشكل مثابة "الكأس المقدسة" لأبحاث السرطان.
 
وقام الدكتور كومينيس بذلك عن طريق إدخال ATF4 في خلايا الأمعاء والصدر والأورام اللمفاوية البشرية، التي تُزرع في المختبر، وكذلك القوارض المعدلة وراثيا لتطوير سرطان الغدد اللمفاوية.
 
ولسنوات، ظل العلماء يحاولون دون جدوى استهداف جين يسمى MYC، يُعرف بأنه يدفع نمو الخلايا ويسمح للسرطان أن يستشري. والآن، وجد الباحثون أن ATF4 يتحكم في مسار كيميائي يعمل جنبا إلى جنب مع الجين.
 
ويقول الباحثون إن إيقافه في مساراته، يجعل خلايا السرطان تنتج الكثير من البروتين وتموت.
 
ووجد فريق البحث أن تنشيط ATF4، الموجود في بعض الأورام، يحدث بواسطة إنزيم بعرف باسم PERK. ولكن حجب هذا البروتين لا يعمل دائما، لأن MYC يتحكم فعليا في إنزيم ثان يسمى GCN2 يمكن أن يعمل بشكل متواز معه، ما يجعل PERK زائدا عن الحاجة.
 
وأظهرت الدراسة أيضا أن ATF4 يقوم بتنشيط الجينات التي يحتاجها MYC للنمو، كما يتحكم في معدل إنتاج الخلايا لبروتينات معينة تسمى 4E-BP.
 
وعندما قام الباحثون بطرح ATF4 في الخلايا أو الفئران، وجدوا أن الأورام واصلت زيادة كمية 4E-BP، وقُتلت في النهاية بسبب الإجهاد.
 
وستركز الدراسات المستقبلية أيضا على مواصلة البحث عن ماهية عمل ATF4 بالتفصيل.
 
ونُشرت النتائج في مجلة Nature Cell Biology.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout