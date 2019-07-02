علاجات طبيعية للحروق البسيطة.. تعرف إليها

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عربي21- تصنف الحروق تبعا لمستوى شدتها. في بعض الحالات يتطلب الأمر عناية طبية لعلاج الأنسجة التالفة، ولكن عندما يكون الحرق غير خطير "الدرجة الثالثة"، يمكن تخفيف آلامه ببعض العلاجات المنزلية.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "ستيب تو هيلث" تقريرا، أشار فيه إلى بعض العلاجات الطبيعية والمتوفرة في كل منزل لعلاج الحروق البسيطة، وهذه الوسائل فعالة لتخفيف أي آلام ناجمة عن الحرق، وتساعد أيضا في منع الندب، وهي كما يلي:

العسل الطبيعي

لا يساعد العسل فقط في السيطرة على مستويات السكر في الدم وحتى تحسين الهضم فحسب، بل أيضا يمكن استخدامه كمرهم لتطهير الحروق، حيث ثبت علميا أن العسل يحتوي على خصائص مرطبة تساعد البشرة على الحفاظ على زيوتها الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك يعمل كمضاد قوي للأكسدة يساعد على تجديد الخلايا ويمنع الندوب.

لذلك؛ حينما تصاب بحرق كل ما عليك فعله هو سكب بعض العسل على الشاش أو الضمادة، وتطبيقه على المنطقة المصابة، واتركها لمدة ثلاث ساعات على الأقل، بعد ذلك قم بإزالة الضمادة، وكرر العملية حتى تلتئم بشرتك.

عصير البصل

تحتوي بعض الخضروات مثل البصل على خصائص المضادات الحيوية والشفاء، ويحتوي عصير البصل أيضا على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة، التي تقلل من الاحتراق والاحمرار.

وتعد أفضل وظيفة له هي أنه يقلل من احتمالية ظهور بثور مؤلمة تميل إلى الظهور مباشرة بعد الحرق، كما أنه يحمي من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى.

ولاستخدام عصير البصل لعلاج الحروق، اقطع البصل إلى نصفين، واعصره في الخلاط، ثم ضع العصير على المنطقة المصابة بقطعة قماش نظيفة.

زيت اللافندر "الخزامى"

الخزامى له خصائص مسكنة ومضادة للبكتيريا، وبذلك تحمي البشرة، وهو واحد من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لتخفيف آلام الحرق، وإصلاح أنسجة الجلد بسرعة، وتقليل احتمال حدوث ندوب.

استخدام زيت الخزامى على الحرق، أولا ادهن الزيت على الحرق باستخدام يديك (اغسل يديك أولا)، أو يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة.

استخدمه مرتين على الأقل يوميا حتى يشفي الحرق تماما.

الطماطم

تستخدم الطماطم على نطاق واسع في الطهي؛ بسبب ارتفاع مستوى العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وأيضا يمكن استخدام لب الطماطم كعلاج طبيعي لتخفيف الحروق.

فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وتساعد على تجديد البشرة بسرعة، لتجنب أي ندب أو بقع ملحوظة خلفتها الحروق، وأيضا سوف تقلل الألم الناجم عن الحرق، وتقلل من ظهور تقرحات.

قم بتقطيع شرائح قليلة من الطماطم، وتطبيقها على المنطقة المصابة، واتركها لمدة 20 دقيقة، ثم اغسل المنطقة بكمية كبيرة من الماء.

الشاي الأسود

هذا العلاج مثالي للحروق؛ لأن حمض التانيك في الشاي يستخرج حرارة الحروق، وبالتالي يقلل من أي ألم وتهيج ناتج عن الحرق.

تحتاج فقط إلى تبليل اثنين أو ثلاثة أكياس من الشاي في كوب من الماء البارد، بعد ذلك قم بتطبيقها على الحرق، واتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل، يمكنك أيضا تثبيت الأكياس على الحرق باستخدام الشاش.

بالمقابل، هناك من يستخدم مواد منزلية أخرى حذر الأطباء من استخدامها لعلاج الحروق، منها معجون الأسنان، حيث قال اختصاصي طب الأسرة والباطني، خالد أبو عرقوب، في حديث لـ"عربي21" حول استخدام هذه المادة: "لا يوجد فائدة طبية من استخدام هذه المواد، بل على العكس، فهي مواد ضارة، ويمكن أن تحتوي على بكتيريا ضارة أيضا".

ونصح بالقيام بما يلي فور حدوث الحرق، "وضع ماء من الصنبور ليس باردا على المنطقة المحترقة، ويمكن وضع زلال البيض أيضا"، ولفت إلى أنه يمكن أيضا وضع العسل على الحروق.