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القهوة وعصير الليمون... إليكم طريقة جمعهما التي تساعد على حرق الدهون

2
JULY
2019
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لها- تعتبر القهوة مصدراً مهماً للمغنيزيوم والفيتامين B3 الذي يعزز إنتاج الطاقة من خلال السكريات والدهون المتجمعة في الجسم. وهذا يعني أنه يحفز عملية الأيض وبالتالي خسارة الوزن.
 
وفي المقابل يحتوي الليمون على 74% من حاجة الجسم اليومية من الفيتامين C الضروري لتركيب النورادرينالين وهو الناقل العصبي الذي يحد من تراكم الدهون.
 
ولهذه الأسباب ينصح بالاعتماد على مشروب يحتوي على هذين المكونين من اجل تسريع عملية نحت الدهون وخسارة الوزن.
 
ويكفي في هذه الحالة إضافة 30 سنتل من عصير الليمون إلى كوب من القهوة الفاترة. والأفضل تناول المشروب قبل 30 دقيقة من ممارسة الرياضة.
 
لكن ينصح بعدم اتباع هذه الطريقة في حال المعاناة من مشاكل في الكلى والمجاري الصفراوية أو من حرقة أو قرحة المعدة أو من حساسية الحمضيات.
 
ويجب عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول المشروب منعاً لإلحاق الضرر بالمينا. ولهذا يجب انتظار لمدة 20 دقيقة بعد ذلك.
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