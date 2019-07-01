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الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة

1
JULY
2019
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يعد الملح الصخري من أنقى أنواع الملح الذي يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية، لذلك يعود بفوائد كبيرة على الصحة والبشرة والشعر.
 
ووفقا لموقع "ويب طب"، يعتبر الملح الصخري اسما آخر لكلوريد الصوديوم، وعادة ما يكون عديم اللون، أو أبيض، أو قد يكتسب اللون الأزرق الفاتح أو الأحمر حسب كمية الشوائب الموجودة فيه ونوعها.
 
ويتكون الملح الصخري بعد حدوث عملية التبخر للمياه المالحة في المسطحات المائية، مثل البحار والخلجان المغلقة، ومصبات الأنهار في المناطق شبه القاحلة.
 
ويحتوي الملح الصخري على 84 من أصل 92 من العناصر المفيدة المطلوبة للجسم، بما يشمل الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، لذلك يمتلك فوائد صحية للجسم والبشرة والشعر ومنها:
 
تسهيل عملية الهضم
 
يقلل الملح الصخري من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة والتخلص من الغازات فيها، كما أنه يحسن من الشهية.
 
يسهل الامتصاص الخلوي للمعادن ويحفز الدورة الدموية
 
استقرار ضغط الدم
 
 يساعد الملح الصخري على الإبقاء على استقرار ضغط الدم، عن طريق الحفاظ على توازنه سواء ارتفع أو انخفض.
 
يساعد في فقدان الوزن
 
يحد الملح الصخري من الرغبة في تناول الطعام، كما أنه يساعد في القضاء على الخلايا الدهنية.
 
مفيد للفم
 
 يمكن استخدام الملح الصخري كمبيض أسنان أو معطر الفم، كما توفر الغرغرة بالملح الصخري الراحة عند الإصابة بالتهاب الحلق.
 
علاج تشنج العضلات
 
واحدة من أكثر الفوائد المذهلة للملح الصخري هو أنه يتغلب على تشنجات العضلات، حيث يمكن خلط ملعقة من الملح الصخري في الماء للتقليل من الألم في غضون بضع دقائق عند وضع القدم فيها.
 
فوائد للبشرة
 
تراكم خلايا الجلد الميت يعطي مظهر خشنا للبشرة، ولكن يعمل الملح الصخري على تقشير خلايا الجلد الميت، مما يؤدي إلى ظهور بشرة شابة ومتوهجة.
 
كذلك يمتلك الملح الصخري خصائص تطهير ممتازة، حيث يطهر البشرة ويمنع ظهور الحبوب مما يجعل بشرتك تتنفس بسهولة.
 
فوائد للشعر
 
يتصف الملح الصخري بخصائص التنظيف الممتازة، التي تؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ من شعرك دون نزع زيته الصحي الطبيعي.
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