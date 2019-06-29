living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا الفاجعة .... الغرق خارج المسبح!

29
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ماريانا معضاد - مع قدوم فصل الصيف، يصبح خطر الغرق هاجساً لدى كثير من الناس، لا سيما من لا يجيد السباحة، وطبعاً الأمّهات. فلا يريد الأهل حرمان أطفالهم من لذّة قضاء يوم على البحر أو في المسبح، ومن فوائد السباحة وأشعة الشمس. ولكن في الوقت عينه، يبقى الغرق خطراً محدقاً، خصوصاً لصغارنا. وما يزيد الأمر سوءاً، هو سماع كل سنة حالة غرق واحدة على الأقل، خارج المسبح!
وهي جالسة تتمتّع بأشعة الشمس، سمعت الأم أصوات تخبّطات غريبة في المياه، فقفزت مرتعبة نحو طفلها. أفزعها مشهد ابنها وهو يصارع لأخذ نفس، فيما المياه تغطّي وجهه الصغير. فأسرعت وانتشلته من المياه، ظنّاً منها أنها أنقذت حياته. أخرج الصبي المياه من فمه بالسعال، وهدأ بعد مرور ربع الساعة. في اليوم التالي، حصلت الفاجعة، وفقدت الأم ابنها الحبيب، جرّاء تراكم السوائل في الرئة، ونقص الأوكسيجين عن الدماغ... ماذا حصل؟
 
يظن الجميع أنَّ الطفل في أمان من الغرق حالما يخرج من المياه. ولكن ما لا يعرفونه هو احتمال وفاة الطفل حتى بعد خروجه إلى الجفاف، جرّاء ما يُعرَف بالغرق الجاف، والغرق الثانوي. في حديث لـ»الجمهورية»، أفاد الدكتور جورج جوفلكيان، رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة وأمراض النوم ورئيس قسم الطب الداخلي في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، وأستاذ مشارك في جامعة البلمند: «على مرّ السنوات، أُجرِيَت دراسات عدّة حول هذه الحالات الغريبة، وجرَّدَت النتائج «الغرق الجاف» و»الغرق الثانوي» من الصفة الطبية. فتبيّنَ أن حالات الوفاة لم تكن غرقاً، بل مضاعفات أو مشكلات حدثت داخل الجسم بعد الخروج من المياه. وغالباً ما سبقت حالات الوفاة هذه الـ»near drowning»، أي المشارفة على الغرق». وأوضح: «ليس «الغرق الجاف» و«الغرق الثانوي» مصطلحين طبيّين.
 
 
الغرق يعني رئتين مملوءتين بالماء. ولكن في بعض الحالات، لا تكون كمية المياه كافية في الرئة،. بحسب ما فسّر د. جورج، مضيفاً: «يكون سبب الموت نقص الأوكسيجين في الدماغ، والفارق بالضغط لدى التنفّس أثناء إغلاق الفم (ما يؤدي إلى تغيّرات فزيولوجية تسبّب توقف الوظائف الحياتية). فيلقى بعض الأشخاص حتفهم قبل دخول المياه إلى الرئة حتى. أما المشارفة على الغرق، فتسبّب الأضرار للفرد، وقد تصل إلى ما يُسَمى شعبوياً بالغرق الجاف والغرق الثانوي. ولكن النسبة نادرة جداً (0.5% بحسب دراسة كبرى أجريت). قد يشرق الفرد الأحماض من المعدة وتدخل إلى الرئة، فيحصل تغيّر في دقّات القلب ما يؤدي إلى ذبحة قلبية، أو تحدث مشكلة في الضغط نؤدي إلى مشكلة بالشرايين... إذاً هي مضاعفات تحصل نتيجة التغيّرات الفزيولوجية الناشئة عن المشارفة على الغرق، ولا تتعلّق مباشرة بالغرق. كما قد يحدث «الغرق الثانوي» بسبب ابتلاع مياه المسبح أو البحر الملوّثة».
 
توجيهات بعد المشارفة على الغرق، يجب:
• أولاً، إعادة إنعاش القلب (CPR) في حال توقفه عن الخفقان، وإعطاء الشخص تنفّساً اصطناعياً بالفم. ويمكن استعمال الآلات المخصّصة لذلك في حال توافرها، من دون وضع المريض في وضعيات خاطئة (رأساً على عقب، أو على جنبه، إلخ) لإخراج المياه من فمه. والأهم هو التأكّد من توفّر الأوكسيجين للجسم لا سيما الدماغ، إذاً من استعادة التنفس بشكل طبيعي.
 
إنتبه: نقص الأوكسيجين عن الدماغ يسبّب مشكلات خطرة لا يمكن إلغاء عواقبها. فيسبّب انقطاع الأوكسيجين عن الدماغ لأكثر من 3 إلى 4 دقائق أضراراً دائمة ترتبط حدّتها بطول فترة انقطاع الأوكسيجين. في الحقيقة، بعد المشارفة على الغرق وانقطاع الأوكسيجين عن الدماغ، يحتاج الفرد إلى أيام أو أسابيع ليستعيد حالته الطبيعية، وأحياناً لا يعود أبداً إلى حالته الطبيعية.
 
• ثانياً، يعاني مَن شارف على الغرق من انخفاض حرارة جسمه، ما يحمي الدماغ من أضرار عدم توفّر كميّة كافية من الأوكسيجين فيه. ولكن بعد الخروج من المياه، يجب تدفئة الجسم.
 
• ثالثاً، على المريض أو أهله الاتنباه إلى أيّ عوارض قد تظهر عليه في اليومين التاليين، واستشارة الطبيب في هذه الحالة.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout