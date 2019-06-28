living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء يدحضون "خرافة شائعة" حول النظافة!

28
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يزعم خبراء في الصحة العامة أن الفكرة القائلة: "النظافة الشديدة" سيئة لصحتك، هي مجرد خرافة أسطورية.
 
وتوافق الجمعية الملكية للصحة العامة (RSPH) على أنه يجب "بناء أنظمتنا المناعية" و"تجنب الحساسية"، من خلال التعرض للجراثيم في الهواء الطلق.
 
ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أن هذا يجب ألا يتعارض مع النظافة الجيدة في المنزل.
 
وقالت RSPH إنه يجب على الناس الحذر بشأن تنظيف الأرضيات والجدران والأثاث، والتركيز أكثر على الأسطح ومنصات إعداد الطعام.
 
وقالت البروفيسور ليزا أكرلي، خبيرة النظافة الغذائية وأمينة سر RSPH: "إن اللعب في الهواء الطلق مع الأصدقاء والعائلة والحيوانات الأليفة، أمر رائع للتعرض لـ "بكتيريا جيدة" وبناء ميكروبيوم صحي. ولكن هذا الأمر يجب ألا يعيق النظافة الجيدة في المنزل والحياة اليومية، التي تحد من الإصابات وتلعب دورا كبيرا في المعركة ضد مقاومة المضادات الحيوية".
 
وأوضحت RSPH أن "فرضية النظافة" التي انطلقت في أواخر الثمانينات، تشير إلى أن "الإفراط في النظافة" هو السبب وراء ارتفاع معدلات الحساسية. ولكن التوصية بتعرض الأطفال لمجموعة من مسببات الأمراض الضارة "لجعلهم أقوى"، دُحضت الآن.
 
وقالت البروفيسور سالي بلومفيلد، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "المشكلة هي أننا أصبحنا مرتبكين بشأن ماهية النظافة. وفي حين أن التنظيف يعني إزالة الأوساخ والميكروبات، فإن النظافة بالمعنى العلمي تعني التنظيف ضمن الأوقات والأماكن الهامة- بالطريقة الصحيحة- من أجل كسر سلسلة العدوى أثناء إعداد الطعام واستخدام المرحاض، ورعاية الحيوانات الأليفة".
 
وتوافق RSPH على ضرورة تعريض الأشخاص لمجموعة من الميكروبات "غير الضارة"، مثل تعرض الأطفال للملوثات الخارجية. ومع ذلك، يجب تجنب مسببات الأمراض الضارة، وفقا لتقرير RSPH: "نظيف للغاية أو غير نظيف".
 
كما تدعو إلى تبني نهج "النظافة المستهدفة"، بما في ذلك تنظيف الأسطح والأواني واليدين جيدا أثناء وبعد إعداد الطعام، خاصة عند التعامل مع اللحوم النيئة.
 
كما يجب غسل اليدين بعد تداول أو غسل الملابس القذرة أو الفراش أو المناشف، وبعد اللعب مع الحيوانات الأليفة وإطعامها وكذلك إزالة فضلاتها.
 
وقالت البروفيسور بلومفيلد: "إن النظافة المستهدفة توفر أسلوب حياة يزيد من الحماية في بعض الأحيان، عندما نخاطر بالتعرض للميكروبات الضارة".
 
ووجدت دراسة مرافقة لتقرير RSPH، أن زهاء واحد من كل 4 أفراد (23%) وافقوا على أن "النظافة المنزلية ليست مهمة، لأن الأطفال بحاجة إلى التعرض للجراثيم الضارة لبناء جهاز مناعة قوي". واعتقد البعض أن الحفاظ على نظافة المنازل أمر ضار.
 
ولكن تقرير RSPH أوضح أن "هذا الاعتقاد خاطئ ويمكن أن يؤدي إلى تعرض الأطفال دون داع لعدوى ضارة تهدد حياتهم".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout