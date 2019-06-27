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تحذير.. هذا ما يفعله ارتفاع ضغط الدم بالكلى

27
JUNE
2019
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حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى ‫من أن ارتفاع ضغط الدم يؤذي الكلى على المدى الطويل، حيث إنه يؤدي إلى ‫تغيرات بالأوعية الدموية بالكلى مسببا الإصابة بالقصور الكلوي.
‫وأوضحت أن القصور الكلوي يعني عجز الكلى عن تصفية الفضلات ‫الأيضية من الدم بشكل سليم، وتتمثل أعراضه في اضطرابات التبول، وتورم ‫الساقين، واضطرابات نظم القلب، ومشاكل التنفس، واصفرار الجلد، وفقر الدم، ‫وهشاشة العظام، بالإضافة إلى اضطرابات النوم واضطرابات التذوق وضعف ‫التركيز.

‫لذا يجب استشارة أخصائي أمراض كلى على وجه السرعة عند ملاحظة هذه ‫الأعراض للخضوع للعلاج فورا.

‫وللوقاية تنصح الجمعية الألمانية بخفض ضغط الدم إلى ‫القيمة المثالية البالغة 120/80 ملليمتر زئبقي، وذلك من خلال الإقلال من ملح ‫الطعام، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة والحركية، والابتعاد عن ‫التوتر النفسي.

‫وإلى جانب ضبط قيمة ضغط الدم ينبغي أيضا ضبط نسبة السكر بالدم، نظرا لأن ‫ارتفاع السكر بالدم يندرج ضمن عوامل الخطورة المؤدية للقصور الكلوي.

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