نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء !

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أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول البرغر وشرائح البطاطس المقلية يخفض عدد الحيوانات المنوية لدى كافة الرجال بمن فيهم الأصحاء والشباب.

وحلل الباحثون عينات السائل المنوي من 2935 مجندا عسكريا في الدنمارك، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وقاموا باستجوابهم حول نظامهم الغذائي.

ووجد الباحثون أن الذين يتناولون نظاما غذائيا من اللحوم الحمراء والخبز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية، لديهم أقل عدد من الحيوانات المنوية.

وأولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا صحيا متوازنا من الأسماك والدجاج والفواكه والخضروات والماء، ينتجون أعدادا أكثر من الحيوانات المنوية. أما أولئك الذين يتبعون حمية غذائية نباتية، فكانوا بين الاثنين السابقين.

ووجد الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية لدى أولئك الذين يتناولون البيتزا والبرغر والبطاطا المقلية، أقل بمقدار 26 مليون من أولئك الذين يتناولون وجبات "صحية" من الأسماك والدجاج والخضروات والفواكه والماء، والذين أنتجوا 42.8 مليون حيوان منوي، بينما يقدر العدد الطبيعي بـ 39 مليون أو أكثر.

وأشارت مستويات الهرمون لدى الرجال الذين لا يتناولون طعاما صحيا، إلى أن الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية تضررت بشكل دائم.

وعادة ما يتم تحديد تعداد الحيوانات المنوية المنخفض في سن أكبر عندما يحضر الرجال عيادات الخصوبة بعد صعوبات الإنجاب.

وقال الباحث الرئيسي، الدكتور جورج شافارو، من جامعة هارفارد: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها الأدلة المتزايدة على أن الالتزام بأنماط الغذاء الصحي بشكل عام يرتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وبأدائها الجيد لوظائفها".

وأوضح خبير الخصوبة البروفيسور ألان باسي من جامعة شيفيلد:"يجب أن يعرف الشباب أن نظامهم الغذائي قد يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لديهم، وهذا يدل على قوة النظام الغذائي"، مضيفا: "تحتوي الوجبات الصحية عادة على مزيد من مضادات الأكسدة، وهي مواد تحمي من تلف الخلايا"، بينما يؤدي تناول البيتزا والبطاطا واللحوم الحمراء إلى زيادة إجهاد مضادات الأكسدة، وهذا أمر سيئ بالنسبة للحيوانات المنوية.