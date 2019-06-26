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مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

26
JUNE
2019
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قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من السكري، عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.
 
ويوضح الباحثون أن تناول كوب من المشروب الساخن يدفع الدهون البنيّة إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.
 
وتنقسم دهون الجسم إلى دهون بنيّة ودهون بيضاء، حيث أن الأخيرة تشكّل القسم الأكبر من الدهون في الجسم، وهي المسؤولة عن تخزين الطاقة الزائدة، وبالتالي زيادة الوزن.
 
ويُعتقد أن مادة الكافيين هي جزء من القهوة يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية في الجسم، واختبر الباحثون من جامعة نوتنغهام، نظريتهم على تسعة متطوعين أصحاء، في سن 27 عاما في المتوسط، بعد أن وجدوا أنها نجحت في المختبر.
 
ومنع المتطوعون من ممارسة التمارين الرياضية وشرب الكافيين أو الكحول لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار.
 
ثم حصل قسم من المتطوعين على فنجان من القهوة سريعة التحضير فيما حصل آخرون على كأس من الماء، وتم فحص أجسادهم  أثناء وجود آثار للكافيين عليهم.
 
وأشار البروفيسور مايكل سيموندز، إلى أن الدراسات السابقة كشفت أن الدهن البني يقع بشكل أساسي في مناطق الكتف والعنق والظهر، لذلك تمكنوا من رصد تأثير الكافيين على المشاركين بسهولة.
 
وأضاف سيموندز: "كانت النتائج إيجابية ونحن بحاجة الآن إلى التأكد من أن الكافيين، كأحد مكونات القهوة، هو بمثابة محفز، أو أن هناك مكونا آخر هو الذي يساعد في تنشيط الدهون البنيّة".
 
وأظهرت عمليات المسح الحراري أن الدهون البنيّة لدى المشاركين أصبحت أكثر سخونة عندما شربوا القهوة، ما يدل على أنها كانت تعمل على حرق السعرات الحرارية.
 
ولم يكن واضحا من الدراسة ما إذا كان تناول فنجان واحد من القهوة في الصباح سيكون كافيا لتحفيز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، أو إذا كان يجب على الناس شرب القهوة بانتظام أكثر.
 
وقال البروفيسور سيموندز: "هذه أول دراسة على البشر تُظهر أن شيئا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنيّة لدينا".
 
وأضاف: "الآثار المحتملة لنتائجنا تعد كبيرة إلى حد ما، لأن السمنة تشكل مصدر قلق كبير على المجتمع بالإضافة إلى وباء السكري المتنامي، والدهون البنية يمكن أن تكون جزءا من الحل في معالجتها".
 
ووجد الفريق أيضا أنه عندما يتم تنشيط الدهون البنيّة، يقوم الجسم بعمل أفضل في التحكم بكميات السكر والدهون المنتشرة في الدم.  ما قد يساعد في السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي حماية الأشخاص من داء السكري من النوع الثاني.
 
وسيواصل البروفيسور سيموندز وزملاؤه دراساتهم لمعرفة ما إذا كانت مصادر الكافيين الأخرى يمكن أن تكون لها فوائد مثل القهوة.
روسيا اليوم
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