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رجيم البروكولي لخسارة 4 كيلو في 10 ايام... ما هو؟

25
JUNE
2019
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لها - تساعد بعض انواع الرجيم على خسارة الوزن من دون الشعور بالحرمان ومن دون ان يترتب عليها حدوث اي نقص غذائي.ومن تلك الحميات رجيم البروكولي الذي يساعد على خسارة 5 كيلوغرامات في 10 ايام.
 
اليومان الأول والثاني
 
الفطور: قطعة من الخبز الكامل، 50 غ من جبنة الماعز، كوب من الشاي الخالي من السكر.
 
الغداء: 150 غ من لحم الدجاج الأبيض مع القليل من عصير الليمون والأعشاب، 100 غ من البروكولي المشوي في الفرن.
 
العشاء: 250 غ من البروكولي المطهو على البخار مع القليل من عصير الليمون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.
 
اليومان 3 و4
 
الفطور: بذور شوفان، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، تفاحة.
 
الغداء: 200 غ من البروكولي المطهو مع القليل من زيت الزيتون والثوم، نصف علبة تونا، حبتا طماطم متوسطتا الحجم وبصلة صغيرة.
 
العشاء: شوربة دجاج مع الفلفل.
 
اليومان 5 و6
 
الفطور: بذور شوفان، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، بضع حبات لوز.
 
الغداء: 150 غ من البروكولي المشوي او المسلوق مع شريحة من السلمون مشوية في الفرن.
 
العشاء: شوربة دجاج مع قطعة خبز كامل محمصة.
 
اليومان 7 و8
 
الفطور: كوب من الشاي الخالي من السكر، بيضتان مسلوقتان.
 
الغداء: 100 غ من البروكولي المشوي مع 200 غ من لحم الدجاج الخالي من الدسم.
 
العشاء: طبق سلطة كينوا مع البروكولي والفلفل.
 
اليومان 9 و10
 
الفطور: عجة بيض مع البروكولي، كوب من الشاي الأخضر الخالي من السكر.
 
الغداء: قطعة من سفائن الدجاج مع الخضار المطهو بالقليل من زيت الزيتون.
 
العشاء: طبق من الأرز الكامل مع القليل من زيت الزيتون و100 غ من البروكولي المشوي مع الثوم والفليفلة.
 
ومن الضروري الانتباه إلى عدم اتباع هذا الرجيم لمدة طويلة. وبعد التوقف عن اعتماده ينصح بتناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية، علماً أنه يساعد على خسارة ما لا يقل عن 4 كيلو في 10 ايام.
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