لهذا السبب تشعرون بالتوتر عند الجوع... هل فكرتم في هذا يوماً؟

A + A -

لها - يشعر بعض الأشخاص بالغضب والتوتر عندما يحسون بالجوع. وهو ما وجدت دراسة حديثة تفسيراً له.

واشارت نتائجها إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة طويلة نسبياً تدفع الجسم إلى استهلاك احتياطاته من أجل مواجهة الجوع.

وفي هذه الحالة يفرز البنكرياس هرموناً يطلق السكر في الدم. كذلك تفرز الغدد الكظرية هرموني التوتر، الكورتيزول والأدرينالين. والسبب ان الدماغ يعلن أن أمراً ما لا يسير على خير ما يرام وأن عليه مواجهة خطر ما.

وغالباً ما يلجأ الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر بسبب الجوع إلى تناول الأطعمة الغنية بالسكر بسبب بحث الجسم عن مصدر للطاقة.

ولتفادي ذلك من الأفضل تناول وجبة خفيفة عند الشعور بالرغبة في الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ويمكن سأن تحتوي على الفواكه المجففة واللبن الزبادي والفواكه الطازجة.

كذلك يمكن استهلاك الأصناف التي تحد من إفراز الجسم لهرمون التوتر مثل تلك الغنية بالكالسيوم والمغنيزيوم ومنها البطاطا والموز والعدس.

ويجب أيضاً تجنب تناول الأطعمة المصنعة والأكل ببطء خلال الوجبة. فهذا يمنع الشعور بالجوع والتوتر في وقت قريب لاحق. ومن الضروري الانتباه الى أن عدم النوم لعدد ساعات كافية قد يعزز الشهية في اليوم التالي.