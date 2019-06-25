living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذا السبب تشعرون بالتوتر عند الجوع... هل فكرتم في هذا يوماً؟

25
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لها - يشعر بعض الأشخاص بالغضب والتوتر عندما يحسون بالجوع. وهو ما وجدت دراسة حديثة تفسيراً له.
 
واشارت نتائجها إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة طويلة نسبياً تدفع الجسم إلى استهلاك احتياطاته من أجل مواجهة الجوع.
 
وفي هذه الحالة يفرز البنكرياس هرموناً يطلق السكر في الدم. كذلك تفرز الغدد الكظرية هرموني التوتر، الكورتيزول والأدرينالين. والسبب ان الدماغ يعلن أن أمراً ما لا يسير على خير ما يرام وأن عليه مواجهة خطر ما.
 
وغالباً ما يلجأ الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر بسبب الجوع إلى تناول الأطعمة الغنية بالسكر بسبب بحث الجسم عن مصدر للطاقة.
 
ولتفادي ذلك من الأفضل تناول وجبة خفيفة عند الشعور بالرغبة في الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ويمكن سأن تحتوي على الفواكه المجففة واللبن الزبادي والفواكه الطازجة.
 
كذلك يمكن استهلاك الأصناف التي تحد من إفراز الجسم لهرمون التوتر مثل تلك الغنية بالكالسيوم والمغنيزيوم ومنها البطاطا والموز والعدس.
 
ويجب أيضاً تجنب تناول الأطعمة المصنعة والأكل ببطء خلال الوجبة. فهذا يمنع الشعور بالجوع والتوتر في وقت قريب لاحق. ومن الضروري الانتباه الى أن عدم النوم لعدد ساعات كافية قد يعزز الشهية في اليوم التالي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout