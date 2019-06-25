رجيم هذه الفاكهة المميزة يجعلكم تخسرون كيلوغرامين في 5 أيام

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لها - يعتبر الأناناس من أكثر انواع الفاكهة شعبية بسبب مذاقه اللذيذ وقابليته للتحول الى وصفات مميزة. ويضاف الى ذلك احتواؤه على نسبة مرتفعة من المغذيات وخصوصاً الفيتامين C التي تجعله يعود بالكثير من الفوائد على الصحة.

ومن أبرز تلك الفوائد أنه يساعد على خسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين، إذا تم الاعتماد عليه كمكون أساسي لحمية غذائية تستمر لـ5 أيام.

اليوم الأول

الفطور: كوب من بذور الشوفان مع شرحات من الأناناس، الكيوي وحليب اللوز

وجبة حفيفة: كوب من شرحات الأناناس

الغداء: طبق سلطة تونا مع الفليفلة وزيت الزيتون

العشاء: كوب أرز أمسر مع قطعة من الدجاج المشوي.

اليوم الثاني

الفطور: كوب من اللبن الزبادي مع شرحات أناناس وقبضة من الجوز

وجبة حفيفة: مخفوق أنانانس

الغداء: طبق حمبري مع صلصلة بالأناناس

العشاء: طبق سلطة فواكه مشكلة.

اليوم الثالث

الفطور: مخفوق أناناس

وجبة خفيفة: كوب من شرحات الأناناس

الغداء: طبق دجاج مشوي مع صلصة خفيفة والقليل من حليب جوز الهند

العشاء: طبق سلطة سبانخ مع شرحات أناناس.

اليوم الرابع

الفطور:كوب من بذور الشوفان مع شرحات اناناس، كيوي والقليل من حليب اللوز

وجبة خفيفة: كوب من شرحات الأناناس

الغداء: طبق سلطة استوائية مع الجمبري وشرحات الأناناس والكزبرة

العشاء: سلمون مطهو على البخار مع الهليون والخس.

اليوم الخامس

الفطور: قطعة من الخبز الكامل المحمص مع القليل من زبدة الفستق وشرحات أناناس

وجبة خفيفة: كوب من شرحات الأناناس

الغداء: طبق حساء فطر أسمر مع طبق سلطة تحتوي على أنواع مختلفة من الخضار الخضراء.

العشاء: طبق سلطة فواكه موسمية مع شرحات الأناناس.

لكن ينصح بعدم تناول الأناناس في حال المعاناة من اضطرابات معوية أو أثناء تناول دواء مضاد لتخثر الدم أو للالتهابات وقبل الخضوع لعملية جراحية.