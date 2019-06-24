15 نوعاً من الأطعمة ضروريّة لصحة الشعر

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إن الحصول على شعر صحّي ولامع لا يرتبط فقط بحُسن اختيار المستحضرات التي نستعملها للعناية به، ولكن أيضاً بالأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، فالنظام الغذائي الغني بالحديد وفيتامين C يقوّي الشعر، كما أن الفاكهة الحمراء تعزّز مظهره المثالي.

ويساعد تناول الموز، والمانغا، والكيوي الغنيّة بالبروتينات في تغذية الشعر بالعمق، أما الزبادي فيُنصح باستهلاكه بشكل يوميّ وباستعماله في تحضير أقنعة العناية بالشعر لإكسابه لمعاناً مميزاً. تعرّفوا فيما يلي على 15 نوعا من الأطعمة الضرورية لصحة الشعر وحيويته.

- أسماك السالمون والسردين

يتميّز سمك السالمون بغناه بالحوامض الدهنيّة، والبروتينات، وفيتامين D، وهي عناصر تؤخر الشيخوخة الطبيعيّة للشعر، وتعزّز متانته وليونته.

ومن الأسماك المفيدة لصحة الشعر أيضا نذكر السردين، والرنجة والماكاريل التي تعتني بصحة الشعر وتجعله أكثر حيويّة.

- البيض

يتألّف شعرنا بنسبة كبيرة من الكيراتين، أحد البروتينات التي ينتجها جسمنا. ولتعزيز إفرازه بشكل طبيعي نحن بحاجة إلى تناول أطعمة غنيّة بالبروتينات مثل البيض الذي لا يكتفي بتغذية جريبات الشعر ولكنه يعزّز نموّه ويزيد لمعانه ولذلك ينصح خبراء العناية في هذا المجال، بإدراجه في نظامنا الغذائي واستعماله في الأقنعة الطبيعيّة المغذية للشعر.

- اللحوم البيضاء

تُشكّل لحوم الدجاج والحبش مصدراً مهماً جداً للبروتينات مما يجعلها مفيدة لصحة الشعر، لذلك ينصح الخبراء بضرورة استهلاكها 3 مرات أسبوعياً في إطار نظام غذائي صحّي ومتوازن.

- حبوب العدس والصويا

يتميّز العدس بغناه بالبروتينات والحديد الضرورية لتعزيز إنتاج الكيراتين، حيث يشكّل بديلاً مثالياً للحوم ويُنصح بإدراجه في نظامنا الغذائي الصحّي.

ومن الحبوب الغنيّة بهذه العناصر نذكر أيضاً الصويا وغيرها من البقوليّات مثل الفاصوليا، والفول، والبازلاء، ما يجعل منها أغذية مثالية للعناية بالشعر.

- البروكولي والسبانخ

يتميّز البروكولي بغناه بالحديد والفيتامينات من فئتيّ A و C. ويساهم استهلاكه بتعزيز إنتاج الزهم والكيراتين اللذين يقوّيان جريبات الشعر ويحاربان الشيخوخة المبكرة للخلايا.

ومن الخضار الورقيّة الأخرى التي تتمتع بالمفعول نفسه نذكر السبانخ، والروكا، والكرنب التي يُنصح بتناولها بشكل يومي.

- الجوز واللوز

تتميّز النقولات بغناها بالزنك وفيتامين E، وهي تحارب الشيخوخة الطبيعيّة للخلايا وتغذّي ألياف الشعر، كما أنها غنيّة بالمغنيسيوم الذي يحارب تساقط الشعر.

كل ذلك يجعل منها غذاءً يومياً ضرورياً لصحة الشعر شرط الاكتفاء بتناول بضع حبّات منها فقط نظراً لغناها بالسعرات الحرارية.

- الأفوكادو

تتميّز هذه الثمرة بغناها بالحوامض الدهنيّة والفيتامينات، وبمفعولها المضاد للأكسدة الذي يساعد في محاربة الشيخوخة المبكرة للخلايا، كما يتمتع الأفوكادو بخصائص مغذية، ومرطّبة للشعر بالعمق، وحامية له من الاعتداءات الخارجيّة في حال تناوله في السلطة أو تحويله إلى قناع يتم خلطه بمكونات أخرى مفيدة لصحة الشعر أيضاً.

- الشوكولاتة

تشكّل الشوكولاتة السوداء مصدراً مهماً للحديد الذي يساهم في وصول الأكسيجين إلى الخلايا مما يعزّز من نمو الشعر بشكل ملحوظ.

- الحبوب الكاملة

تتميّز بغناها بالبروتينات وفيتامين B، وهي مفيدة لصحة الشعر كونها تعزّز نموّه وتنظّم إفرازاته كما تجعل لونه أكثر إشراقاً.

- الحليب الخالي من الدسم

يؤمّن قسماً من حاجتنا من الكالسيوم وفيتامين B ما يساعد على تنعيم الشعر وترطيبه بالعمق، كما تتمتع مشتقات الحليب بخصائص مضادة للإجهاد تحدّ بشكل غير مباشر من تساقط الشعر.