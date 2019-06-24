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5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل

24
JUNE
2019
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من الصعب إقناع الجميع باتباع نظام غذائي نباتي، ولكن يمكن النصح بالاستمتاع ببعض الفوائد المذهلة للنظام النباتي، من دون التخلي عن الأطعمة التي تعتمد على لحوم الحيوانات والطيور.
 
وبحسب موقع "Care2"، فإنه بدلاً من انتقاد النباتيين، يمكن التعلم منهم، إذ تظهر العديد من الدراسات أن زيادة تناول الأطعمة النباتية يساعد على تحسين الصحة وحماية البيئة في آن واحد.
 
1. البروتين النباتي
يمكن استبدال بروتين اللحوم بالبروتين النباتي مرة أو مرتين أسبوعيا. ويتوافر البروتين النباتي في الفاصوليا، والعدس، والفول السوداني. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الاعتماد على البروتين النباتي يزود الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن، فضلاً عن الشعور بالشبع والامتلاء.
 
 
2. قائمة ممنوعات
ينبغي التدقيق في محتويات المواد الغذائية وقراءة بطاقة البيانات المدونة على عبوات منتجات الألبان واللحوم والبيض. ويجب الامتناع عن تناول المكونات الضارة مثل السكريات المضافة، والدهون غير الصحية، والمحليات الصناعية.
 
3. الأولوية للخضراوات
ينصح الخبراء بإعطاء الأولوية في الوجبات الغذائية للخضراوات. وتنطبق هذه النصيحة على الجميع، بمن فيهم من يتناولون الخضراوات بشكل منتظم. ويوضح الخبراء ضرورة البدء بتناول الخضراوات على أن تشكل الجزء الأكبر من كل وجبة، إذ إنه من الممكن الشعور بالشبع قبل تناول الخضراوات كما أن كمية صغيرة منها لن تؤدي إلى تحسين الصحة بالشكل المنشود. ويمكن لهذا التغيير في النظام الغذائي البسيط أن يُحسن الصحة، حتى لو تم التوقف عن تناول الوجبات السريعة.
 
4. مزيد من الأعشاب والتوابل
عند التخلي أو التقليل من الوجبات التي تتميز بمذاق شهي بسبب إضافات مثل الزبدة أو الجبن أو اللحم المقدد على سبيل المثال، يمكن التعويض بإضافة مزيد من الأعشاب والتوابل، التي تعد خيارا طيب الطعم وأفضل بكثير للصحة. تساعد الأعشاب والتوابل على إنقاص الوزن، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية، ويعتبر الكثير منها مصادر طبيعية لمضادات الالتهاب والأكسدة.
 
5. وجبات خفيفة
يعتبر تناول الوجبات الخفيفة سببًا كبيرًا لعدم تمكن معظم الأشخاص من فقدان الوزن والحفاظ على الصحة المثالية. نظرًا لأن الإقلاع عن تناول الوجبات الخفيفة قد يكون أمرًا صعبًا، يمكن اختيار الوجبات الخفيفة التي تعتمد على الخضراوات والأغذية النباتية. إن تناول وجبة خفيفة من الفواكه والمكسرات والبذور والخضار، يساعد على إبقاء كمية السعرات الحرارية تحت السيطرة.
 
وهكذا يمكن الاستفادة من مميزات النظم الغذائية النباتية، بدلاً من الجدل حول النظام الغذائي الأفضل، ومن خلال الاستعانة بالأفكار من أنظمة غذائية مختلفة يتم التوصل إلى طريقة فريدة وصحية للغاية لتناول الطعام.
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