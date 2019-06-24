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لتقوية المناعة.. اتبع هذه الخطوات!

24
JUNE
2019
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كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن خطوات تساهم في تقوية الجهاز المناعي للإنسان وتحافظ على كفاءته.
 
الدكتور محمد مخلوف، وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، دعا إلى الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية لتعزز الجهاز المناعي، مثل السبانخ والزنجبيل والفلفل الأحمر و الأصفر، بالإضافة إلى البروكلي والثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين التي تحارب البكتيريا، وتقلل من نسبة العدوى.
 
كما دعا إلى تناول بعض الحمضيات مثل البرتقال والليمون، كونها تتضمن فيتامينات عدة، منها فيتامين "إيه" و"سي" ومضادات للأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأمراض.
 
استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس، دعا أيضا إلى تناول الأسماك مثل السلمون والتونة لاحتوائهما على "الأوميغا 3" و"السيلينيوم"، وتقضيان على الفيروسات المختلفة التي تتسبب في الإصابة بالإنفلونزا، مشددا على ضرورة التوازن في تناول هذه العناصر الغذائية حتى لا تتسبب في نتائج عكسية.
 
الوجبات السريعة تُضعف مناعة الجسم
ونصح الدكتور محمد مخلوف بضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تتضمن نسبة دهون عالية، كالوجبات السريعة، فضلا عن الأطعمة التي تتضمن كميات كبيرة من السكريات، لأنها تزيد نسبة الإصابة بالأمراض.
 
قلة النوم والتوتر يؤثران على المناعة
ودعا الدكتور محمد مخلوف إلى ممارسة الرياضة، لدورها في تقوية الجهاز المناعي، وكشف عن أهمية النوم أيضا للحفاظ على الصحة، مضيفا: "الأفراد الذين ينامون ساعات قليلة يعانون من ضعف المناعة، وهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض"، وبرر ذلك بأن الجهاز المناعي ينتج خلايا الدم البيضاء أثناء النوم، لذلك من المهم أن ينام الإنسان 8 ساعات متواصلة.
 
 
 
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استشاري أمراض الجهاز الهضمي، نصح أيضا بالابتعاد عن مسببات التوتر والقلق والضغط العصبي، موضحا أن التوتر يساعد في ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم، ويعيق هذا الهرمون عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.
 
وفي ختام حديثه، أوصى مخلوف بالبعد عن التدخين الذي يتسبب في إضعاف جهاز الإنسان المناعي ويساهم في الإصابة بأمراض خطيرة بالإضافة إلى الحساسية والربو.
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