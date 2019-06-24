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"خوارزمية" تحدد كمية القهوة المثالية لتبقيك يقظا

24
JUNE
2019
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توصل باحثون في الجيش الأميركي إلى "خوارزمية" تمكن الجنود من البقاء مستيقظين رغم تناولهم كميات قليلة من "الكافيين"، بتحديد الوقت الأنسب لتناول المشروبات التي تحتوي هذا المركب.
 
وأظهرت اختبارات خاصة بالخوارزمية أنه يمكن زيادة فوائد الكافيين إلى الحد الأقصى رغم تقليل تناول القهوة إن تم تحديد الوقت الأنسب لتناول المشروبات الغنية بهذا المركب، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "ذا تايمز".
 
وقال فريق الخبراء الذي طور الخوارزمية، إن الأداة عززت مستوى اليقظة بنسبة 40 في المئة تقريبا عند تجربتها، مما يعني أن المشاركين يحتاجون، عموما، إلى 40 في المئة أقل من الكافيين ليشعروا باليقظة.
 
وتهدف الخوارزمية، وهي عبارة عن نظام مفتوح يعرف باسم "بي أليرت ويب 2.02" إلى تحديد الوقت الأمثل لاستهلاك الكافيين بصورة آمنة وأكثر فعالية.
 
وذكر الباحث الرئيسي المشرف على تطبيق الخوارزمية جاك ريفمان: "تتيح هذه الأداة للفرد، وفي حالتنا هذه للجنود، تحسين الآثار المفيدة للكافيين وفي الوقت نفسه التقليل من استهلاكه".
 
يشار إلى أن الأداة تتوفر على الإنترنت مجانا ويمكن استخدامها للتطبيقات غير العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أن تأثير الكافيين يختلف من فرد لآخر، وبالتالي ستكون النتائج مختلفة لكل شخص.
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