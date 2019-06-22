living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اختراق علمي مدهش" يكشف "المسؤول" عن إدمان الحشيش

22
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكتشف باحثون دنماركيون الجين الذي يُعتقد أنه يزيد من خطر الإدمان على الحشيش أو (القنب)، وذلك بعد فحص جينات آلاف الأفراد للكشف عن السبب الوراثي المحتمل لاضطرابات تعاطي الحشيش.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي الحشيش، كانوا أكثر عرضة لامتلاك جين CHRNA2 بدرجات متفاوتة.

وأشاد الخبراء بالنتيجة "المهمة حقا"، قائلين إنها يمكن أن تمهد الطريق لتحديد الأفراد، الذين قد يتعرضون لخطر تعاطي المخدرات لاحقا.

وينظم CHRNA2 مستقبلات النيكوتين في الدماغ، حيث رُبطت المستويات المنخفضة من هذه المستقبلات بزيادة خطر تعاطي الحشيش.

وقال فريق البحث في جامعة "آرهوس"، إن هذا الاكتشاف يساعد الطاقم الطبي على علاج إدمان الحشيش ومنعه.

وكتب الباحثون في مجلة Nature Neuroscience، أن اضطراب تعاطي القنب (CUD) أو الإدمان، عليه "مكون وراثي قوي".وللكشف عما إذا كان قسم دقيق من الحمض النووي هو المسؤول، قام الباحثون بتحليل جينات 2387 فردا مصابين بـ CUD، من جميع أنحاء الدنمارك.

وقورنت جينات المشاركين مع تلك الموجودة لدى 48985 من غير المتعاطين، ثم قارن الباحثون النتائج مع الدراسات التي حللت تأثير الحمض النووي على مهارات التفكير.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم عدد أكبر من المتغيرات للحمض النووي، الذي ينظم الإدراك، هم أيضا أكثر عرضة لتعاطي الحشيش.

وقال معد الدراسة، الدكتور ديت ديمونتيه: "نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث حول كيفية مساهمة الاختلافات الوراثية في الجينوم، في تطور تعاطي الحشيش. وعلينا أن نرسم الآليات البيولوجية الدقيقة التي تؤدي إلى زيادة احتمال تعرض فرد ما للإدمان على المخدرات. أملنا يتمثل في قدرتنا على تحسين العلاج، وربما منع الإدمان على المدى الطويل".

ورحب إيان هاملتون، وهو محاضر في الإدمان والصحة العقلية في جامعة "يورك" والذي لم يشارك في الدراسة، بالنتائج الأخيرة قائلا: "هذا تطور مهم، تمكن الباحثون من عزل الجين المرتبط بإدمان الحشيش. هذا لا يعني بالضرورة أن كل فرد لديه هذا الجين سيعاني من إدمان الحشيش، ولكنه يشير إلى أنهم معرضون بشكل متزايد لهذا الخطر في حال استخدموا القنب".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout