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بطريقة سهلة و"جديدة".. كل ما تريد واخسر من وزنك

21
JUNE
2019
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لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد الشخص خسارة وزنه الزائد، لكن واحدا من هؤلاء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة.
 
ويقول خورخي كروز، خبير التغذية الذي يعتمد عليه العديد من المشاهير في الولايات المتحدة، إنه في وسع الإنسان أن يخسر رطلا (45% من الكيلوغرام) من دهون البطن يوميا إذا اتبع طريقته"
 
ويوضح كرزو في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن الأمر يعتمد على الصيام في فترات متقطعة خلال اليوم، يمنع فيها منعا باتا تناول الطعام.
 
وأعطى أمثلة، فقال إنه إذا كان الشخص من الذين يفضلون تناول الطعام في المساء، فيستحسن تناول الوجبة عند مغيب الشمس، ثم يصوم لنحو 16 ساعة، لكن ليس بشكل مستمر، بل على فترة متقطعة، تشمل النوم.
 
أما إذا كان الشخص من الذين يفضلون الاكل في الصباح في الأفضل أن يأكل في الصباح، ثم يدخل الصيام لمدة 16 ساعة، وأيضا بصورة متقطعة، على أن يأكل فقط خلال وقت محدد داخل 8 ساعات.
 
والهدف من تلك النظرية على ما يبدو تقليل الفترات التي يكون الإنسان قادرا خلالها على الأكل حتى إن كان غير جائع، وهي الفترات التي تستغل بشكل سيئ في أغلب الأحيان.
 
واعتبر أن الصيام يعمل على ضبط أوضاع الجسم من الداخل، وخاصة في المعدة، إذ أن الامتناع عن الطعام ينظف الجسم.
 
لكن الأمر الأصعب على الراغبين في فعل ذلك هو كيف يمكن مواجهة الجوع؟، يتساءل الخبير الأميركي.
 
ويجيب أن هناك بعض الأطعمة التي تسيطر على الشهية وتعطي الجسم شعورا بالشبع، مثل الزبدة يمكن استخدامها.
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