بعض الأشياء لا يمكن شراؤها مستعملة.. خاصة هذه

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ربما يوفّر شراء المنتجات المستعملة بعض المال مبدئيا، ولكنْ قد تكون العواقب مكلفةً بشكلٍ باهظ؛ لا يعني هذا أنه لا ينبغي شراء أي شيء مستعمل، لكنْ عند الرغبة في التوفير، يجب الانتباهُ إلى أنّ بعض الأشياء لا يمكن شراؤها مستعملةً، ولهذا السبب أعَدّ موقع WebMD قائمةً بالأشياء الممنوع شراؤها كمستخدمٍ ثانٍ:

مستلزمات للأطفال

عندما يتعلق الأمر بالألعاب وأثاث الأطفال، يجب البحث دائمًا عن الكتيبات والمواقع التي تتعلق بعناصر السلامة وكذلك التأكد من عدم وجود طلاء عليها، يحتوي على مادة الرصاص، وإذا لم يمكن التأكد من الأمر سهلاً، يجب التراجع عن الشراء، كما يجب أيضًا الابتعاد عن أي شيء به أجزاء مفقودة أو مكسورة، أو يكون مهتزًّا أو غير مستقر، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المنتجات القديمة، ربما لا تقدم نفس ميزات السلامة مثل المنتجات الجديدة.

مقاعد السيارة للأطفال

تُعدّ المقاعد المعززة لأمان الأطفال من المنتجات الواجب تحويلها مباشرةً إلى إعادة التدوير وعدم شرائها مستعملة، حيث إن أي حادث صغير، يمكن أن يلحق ضررًا بالمقعد، ويمنع من أن يؤدي وظيفته في حماية الطفل بالطريقة المنشودة، وبشكلٍ عام، فإن هناك مدةَ خدمةٍ لهذه المقاعد لا تزيد عن 6 سنوات، وبعد التعرض مرات لارتفاع درجات الحرارة خلال مواسم الصيف، وكذلك درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، يمكن لتلك المقاعد أن تتعرض لمشكلات بطرق لا يمكنك رؤيتها.

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مقتنيات من مستخدم يدخن

إن الآثار التي يتركها التدخين في الملابس، والأثاث، والستائر تتراكم بمرور الوقت، لذا يفضل الابتعاد عن الأشياء التي يُعرف أنها جاءت من منزل شخصٍ مدخّن، أو يتمّ إرسالها إلى التنظيف بشكلٍ شاملٍ قبل الاستعمال، وبما أنه لا يمكن دائما معرفة المستخدم الأول على وجه اليقين، فمن الأفضل الحرص على تنظيفٍ كاملٍ لأي شيءٍ يتم شراؤه مستعملا.

أسرة أطفال

يجب عدم استخدام أو شراء أسِرّة الأطفال، التي تم تصنيعها قبل يونيو 2011، وذلك لأنه طرأت تغيرات على معايير السلامة، وتوجد حاليًا قواعد صارمة لأشياء مثل الارتفاع، ومدى ما يجب عليه أن يكون قرب الشرائح من بعضها البعض، وكيف تتناسب المرتبة والسرير، وعندما تضيف كل تلك الأشياء مع بعضها، تجد أن الأمر لا يستحق المخاطرة.

فرش الماكياج

قد يبدو الأمر صفقة جيدة، حتى يضطر المشتري إلى الدفع مقابل زيارة الطبيب وشراء بعض الأدوية، تلمَسُ أدوات ومواد الماكياج والفرشاة الأيدي والأعين والفم، مما يجعلها مرتعاً لجميع أنواع الجراثيم.

ويجب أيضاً التأكد من أن ما تم شراؤه من المتجر لم يسبق أن اختبره شخصٌ آخر، يمكن أن تتسبب أدوات ومواد المكياج المستعملة في الإصابة بطفح جلدي والتهابات خطيرة.

خوذات الدراجات والخيل

يتم صناعة معظم خوذات الرأس لراكبي الدراجات والخيول لتتحمل حادثًا واحدًا فقط، أو سقوطا لمرة واحدة على سطح صلب، بتأثيراتها المختلفة، وبمجرد حدوث ذلك، فإن الرغوة بداخلها ستتأثر، ولا تحمي الرأس بطريقةٍ مناسبة، حتى لو كانت تبدو جيدةً من الخارج، كما أن الخوذات القديمة لا تقدم نفس معايير ومزايا الأمن والسلامة التي تم إضافتها للخوذات الجديدة.

ملابس السباحة والملابس الداخلية

في حين أنه يمكن شراء بعض الملابس المستعملة بشكل عام -مع الالتزام بتنظيفها جيدا قبل إعادة الاستعمال - إلا أنه لا يمكن استخدام أطقم السباحة أو الملابس الداخلية المستعملة، لأنها تتعرض لمستوى آخر من الجراثيم يصعب التخلص منه إذا وُجدتْ، وتؤدي إلى التهابات الأعضاء التناسلية، علاوةً على أنّ ملابس السباحة تتعرض للتآكل بسرعة، وبالتالي فإن شراءها مستعملة في كل الأحوال لا يوفر الكثير من المال على المدى الطويل.

الإطارات

لا يجب شراء إطارات السيارات المستعملة، حتى وإن كانت غير منتهية تاريخ الصلاحية، فلا يمكن معرفة كيف كان استعمال إطارات السيارات لأول مرة، وهل تعرضت لحادث؟ أو تم السير بها على سرعات عالية للغاية؟ هل كانت تستخدم في سيارات تحمل أوزانًا ثقيلة؟ إنّ كلّ هذه الأسئلة يصعب الإجابة عنها وجميعها يمكن أن تسبّب أضرارًا لا يمكن رؤيتها بوضوح على المظهر الخارجي، وفي كلّ الأحوال لا يجب استعمال إطاراتِ الكاوتشوك بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، والذي يختلف بحسب النوع والمواصفات، ويتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات، سواء كان يستخدم كثيرًا أم لا.