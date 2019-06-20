living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرف على طرق حماية بشرتك من الحرارة

20
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على البشرة ويجعلها أكثر عُرضة للجفاف، ولذلك يجب على الإنسان اتباع بعض الخطوات لحماية البشرة وتجنب الإصابة بالجفاف.
 
الدكتور محمد سليمان، أخصائي الأمراض الجلدية قال لـ"العربية.نت": "إن الإنسان يفقد الكثير من الماء خلال عملية التعرق في فصل الصيف، والتي تزيد مع تعرضه لأشعة الشمس، الأمر الذي يؤثر على بشرته وجفافها، لذلك يجب على الإنسان شرب ما لا يقل عن 8 أكواب مياه على الأقل يوميا، مع زيادة هذا العدد إذا بذل مجهودا"، منبها إلى أن عدم شرب السوائل بشكل كاف يؤثر على صحة الكلى، ويساعد على ترسب الأملاح فيها وتكوين الحصوات.
 
لحماية البشرة تحتاج إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميا
ودعا أخصائي الأمراض الجلدية إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والكافيين، حيث إنها تساعد في فقد الجسم للمياه التي يحتفظ بها.
 
وأشار أيضا إلى أهمية توفير الترطيب اللازم للجسم صباحاً ومساءً، من خلال المرطبات التي تحتوي على الزيوت والفيتامينات مثل فيتامين "هـ" وفيتامين "ب"، فالفيتامينات تحمي البشرة من الجفاف وتحفظ نضارتها.
 
 
ترطيب البشرة ضروري في فصل الصيف
كما شدد الدكتور محمد سليمان، أخصائي الأمراض الجلدية، على ضرورة استخدام الكريمات الخاصة بالوقاية من الشمس طيلة ساعات النهار، ومراعاة ما يتناسب منها مع نوع البشرة، ونبه إلى أن كريمات الوقاية من الشمس يقل مفعولها بعد مرور ساعتين على الاستخدام.
 
موضوع يهمك ? يُشكّل الإفراط في التعرض للشمس دون حماية، السبب الرئيس للشيخوخة المبكرة التي تطال البشرة، ولإصابتها بالسرطانات الجلديّة،...حان الوقت لحماية بشرتكِ من أشعة الشمس الحارقة العربية ستايل
أيضا دعا إلى تجنب التعرض للشمس لمدة طويلة، والحرص على اختيار الملابس القطنية، وارتداء النظارة الشمسية لحماية المنطقة المحيطة بالعين من أشعة الشمس الضارة التي تتسبب في ظهور الهالات السوداء.
 
الخضروات والفواكه تحمي البشرة
أخصائي الأمراض الجلدية نصح أيضا بتناول الخضراوات والفواكه لأنها تحافظ على البشرة، وكشف أن الحمضيات كالبرتقال والليمون تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين "سي" الذى يساعد على حماية البشرة من الأشعة الضارة.
 
موضوع يهمك ? إن حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة ممكن ومُتاح للجميع في حال التقيّد ببعض الوصايا الضروريّة للوقاية من ظهور التجاعيد...10 وصايا ضروريّة للحفاظ على شباب البشرة العربية ستايل
كما دعا إلى تناول الخضراوات الخضراء التي تتضمن نسبة عالية من الماء مثل الخيار والكرفس، وكذلك الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من "الأوميغا 3" الذي يحفز مادة الكولاجين التي تحافظ على النضارة وتحمي من ظهور التجاعيد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout