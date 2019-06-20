living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تدعو للكسل..العمل ليوم واحد أسبوعيا يحمي صحة عقلك

20
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يساعد العمل ليوم واحد في الأسبوع في حماية الصحة العقلية للموظفين، وفقا لبحث صادر عن جامعة كامبريدج.
 
وأشارت الدراسة إلى أن مخاطر الإصابة بمشاكل صحية عقلية، تراجعت بنسبة 30%، عندما انتقل العاطلون إلى العمل لمدة ثماني ساعات أسبوعيا أو أقل في الأسبوع، وفقا لصحيفة "الغارديان".
 
ولم تتوصل الدراسة إلى أية دلائل على أن العمل لأكثر من 8 ساعات أسبوعيا يساهم في زيادة الصحة العقلية.
 
وعكف علماء الاجتماع في الجامعة على تحديد "جرعة العمل المناسبة"، لتحقيق الرفاهية المثلى للإنسان، وجرى نشر النتائج في دورية "الطب والعلم الاجتماعي".
 
وأجرى العلماء دراستهم في سياق تزايد عمليات الأتمتة، التي ستساعد في تقليص ساعات العمل، كما ستعيد توزيع مهمات العمل.
 
وحصل الباحثون على بيانات تلك الدراسة من مسح أجري على نحو 70 ألف مقيم في المملكة المتحدة خلال الفترة من 2009 و2018، وهدف إلى معرفة ما مدى تأثير تغير ساعات العمل على الصحة العقلية والرضاء المعيشي.
 
وقال رئيس الباحثين والمؤلف المشارك للتقرير: "لدينا مرجعيات عدة للجرعات المناسبة في كل شيء من فيتامين (سي) إلى عدد ساعات النوم المناسبة التي تساعدنا في الحصول على شعور أفضل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم بحث عدد الساعات المناسبة في العمل الذي يحصل في الموظف أو العامل على مقابل".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout