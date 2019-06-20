living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر في مناطق غير متوقعة وتهدد حياة الأمريكيين

20
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات حول العالم، ما يسفر عن انتشار البكتيريا آكلة اللحوم في مناطق جديدة كانت باردة في السابق ولا يمكنها إيواؤها.
 
ويرتبط تقرير الدراسة الجديدة بظهور خمس حالات حديثة للإصابة بالبكتيريا الآكلة للحوم البشر، المعروفة باسم Vibrio vulnificus بخليج ولاية ديلاوير التي تحدها ولاية نيوجيرسي شرقا وولاية ماري لاند غربا وولاية بنسلفانيا شمالا.
 
وتعيش هذه البكتيريا في مزيج من المياه المالحة والعذبة، حيث يلتقي النهر في كثير من الأحيان مع البحر.
 
وقالت الدكتورة كاثرين دوكتور، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وأخصائية الأمراض المعدية في مستشفى كوبر الجامعي: "فوجئنا جميعا وحزنا من وجود عدد كبير من حالات الإصابة التي لم نرها من قبل"، وأضافت: "في السنوات الثماني السابقة لعام 2017، لم يشهد المستشفى سوى حالة واحدة من حالات العدوى، ولكن في عامي 2017 و2018، شهدنا خمس حالات".
 
ويمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى Vibrio vulnificus عن طريق تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدا، وخاصة المحار، بالإضافة إلى ملامسة جرح للمياه التي تعيش فيها البكتيريا.
 
ومن أشهر الأعراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الآكلة للحوم، تليف الأنسجة، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى بتر الأطراف.
 
وقالت دوكتور إن من بين المرضى الخمسة المذكورين في تقريرها، تم إزالة الأنسجة المصابة من ثلاثة منهم، بينما بترت ساقي ويدي مريض واحد، وتوفي آخر في المستشفى.
 
وشددت دوكتور على أن أكثر المرضى تعرضا للإصابة بالبكتيريا، هم من يعانون من علل سابقة، مثل أمراض الكبد والسكري.
 
وأشارت دوكتور إلى أن البكتيريا الآكلة للحوم تحب الماء المالح الدافئ، موضحة أن حالات الإصابة بالعدوى عادة ما تبلغ ذروتها بين أواخر شهر يوليو وأوائل شهر أكتوبر، عندما يكون خليج المكسيك وخليج تشيسابيك أكثر دفئا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout