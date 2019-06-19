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فقدان الشهية : هل يعرّض حياتنا للخطر؟ (د. حنينا أبي نادر)

19
JUNE
2019
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يصبّ فقدان الشهية العصبي Anorexia Nervosa في خانة إضطرابات الأكل التي تعرّض حياتنا للخطر، ويخشى المصاب به من زيادة وزنه وحدوث تغيّر في شكل جسمه وخسارة وزنه كما يتوخّى الكمال، إلاّ أنّ النجاح الذي يحقّقه على الصعيد الأكاديميّ يكون عاديًا.
 
وعادةً ما يُعاني المرضى من اليدَين الباردتَين ، والبشرة الجافة ، وتوسّع الغدّة النكفيّة parotid ، وتقلّص حجم الثدي ، بالإضافة إلى فحص مخبري غير طبيعي في بعض الحالات وغالبًا ما يُعزى ذلك إلى أسباب هرمونيّة. ويُعتبر هذا المرض أكثر شيوعًا لدى الفتيات بنسبة 10 مرّات ويكون مصحوبًا بمشاكل قلبيّة واختلالات في الشوارد الكهربائيّة electrolytes وقد يتسبّب بفقر الدم ، والمغص الكلوي ، والنوبة المَرَضيّة، وقلّة العَظم.
 
أما مسبّبات هذا المرض، فيُمكن أن تكون عوامل نفسيّة وبيولوجيّة واجتماعيّة بالإضافة إلى الدور المحتمل للجينات والسيروتونين. ويكون المريض معرّضًا لتعاطي المخدّرات بنسبة 20% ، وقد تكون بعض الهرمونات مثل هرمون الإستروجين منخفضةً وبالتالي قد تؤدي إلى انقطاع الإباضة . وقد يموت 10% من المصابين بسبب الجوع وقد ينتحر 20% منهم. ويصل معدّل الوفيّات إلى 5/1000 سنويًا.
 
في حالة القيء الشديد ، يكون المريض معرّضًا للإصابة بالاسترواح الصدريّ pneumothorax . ويتم علاج قلّة العَظم بالكالسيوم والفيتامين D (لا يساعد معدّل الفيتامين A العالي) كما أنّ خسارة الدهون لا تساعد على تخزين الفيتامين D. وقد يتم استخدام دواء مضاد للاكتئاب والـ " أولانزابين " olanzapine للمرضى تحت العلاج بالمستشفى. ومن المهمّ جدًا أن يتلقّى المرضى العلاج المتعدّد التخصّصات و العلاج السلوكيّ المعرفيّ مع متابعة حالتهم وتوفير الدعم العائليّ لهم.
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