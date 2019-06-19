living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة.. فوائد الفواكه والخضراوات تختلف تبعا لألوانها

19
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتميز الخضراوات والفاكهة بفوائد عديدة لجسم الإنسان، لكن يختلف حجم الفائدة من كل نوع بناءً على لون الخضراوات والفاكهة، منها الأخضر الأصفر والأحمر.
 
وأوضحت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية لـ"العربية.نت" أن الخضراوات التي تتميز باللون الأخضر تحتوي على مضادات الأكسدة، وتساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تحتوي أيضا على الألياف التي تعمل بشكل كبير على تحسين عملية الهضم، وتحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم الذي يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتُؤثر على صحة الجلد حيث تساعد على منع الجفاف.
 
كما أشارت إلى فوائد الفاكهة التي تتميز باللون الأحمر، فهي تعمل على وقاية الإنسان من العديد من الأمراض، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الفراولة، والتوت، والعنب الأحمر، وتعمل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
 
للبشرة أيضا
وأيضاً تحافظ تلك الفواكه على البشرة، حيث تساعد على تأخير ظهور التجاعيد لاحتوائها على فيتامين Cومادة الكولاجين، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الماء ونسبة قليلة جيداً من السعرات الحرارية، ولذلك فهي تعمل أيضاً على الحفاظ على الوزن.
 
وأضافت شعير أن الخضراوات والفاكهة الصفراء تحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من فيتامين A والكثير من الألياف، وكذلك تعد من مضادات الأكسدة وتعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتساعد على عملية الهضم.
 
كذلك نوّهت إلى أنه وبالرغم من تشابه الألوان بين الخضراوات والفاكهة إلا أن هناك بعض الفاكهة الصفراء تتميز بقدر معين من الفيتامينات والإنزيمات وبقدر أكبر من غيرها، حيث يتميز الأناناس باحتوائه على إنزيم بالبروميلين.
 
وتنصح شعير بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وهي طازجة، وعدم تخزينها فترة طويلة حتى لا تفقد الكثير من فائدتها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout