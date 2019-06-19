أسباب تجعلك تستيقظ في الوقت ذاته كل ليلة

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"كل ليلة استيقظ في نفس التوقيت بالدقيقة، حين أشعر بالقلق أنظر إلى الساعة أجدها الثالثة فجراً، يتكرر هذا معي كل يوم تقريبا"، هكذا عبرت مستخدمة "فايسبوك" إسراء جمعة عبر حسابها الشخصي عن الاستيقاظ المتكرر في نفس الوقت كل ليلة، لتفاجأ بعدها بعشرات التفاعلات من قبل المستخدمين الذين يعانون من الأمر ذاته.

وفقاً لبعض الباحثين، فإن الاستيقاظ لست مرات كل ليلة، أمر عادي، ربما يعود هذا لزمن السكن في الكهوف، عندما كان الإنسان بحاجة إلى الاستيقاظ كثيراً لضمان سلامته، ومع ذلك يمكن تقبل الأمر إذا كان يعقبه عودة سهلة إلى النوم، وحال العجز عن ذلك، فربما يكون هناك بعض الأشياء التي تمنعنا من الحصول على القسط الكافي من الراحة، كشفها موقع Bright Side، وقال إن هناك خمسة أسباب ربما تكون السر وراء هذا القلق الليلي:

1- وضعيات النوم الخاطئة

الوضع غير اللائق أثناء النوم يتسبب في أعراض مثل التعب العام، والصداع، وحرقة المعدة، وآلام الرقبة أو الظهر، حيث يجب ألا تكون المرتبة صلبة ولا ناعمة، والتحقق من أن الوسادة تناسب الرقبة والرأس.

ووفقًا للباحثين يمكن للنوم على الجانب الأيسر أن يحسن عملية الهضم والدورة الدموية، كما يعزز الصحة العاطفية، ويساعد الجهاز اللمفاوي على العمل بشكل صحيح، ويمنع أمراض القلب. ومع ذلك إذا لم تتمكن من تغيير وضعية النوم، فحاول اتباع بعض النصائح البسيطة: إذا كنت تنام على ظهرك، ضع وسادة أسفل ركبتيك لتخفيف الضغط عن أسفل الظهر.

إذا كنت تنام على الجانب الخاص بك، ضع وسادة واحدة تحت إبطك، وأخرى بين ساقيك للحفاظ على محاذاة العمود الفقري. وإذا كنت تنام على بطنك، فاستخدم وسادة رقيقة أو لا تستخدم وسائد على الإطلاق.

2- الضوضاء البيئية

إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة، فأنت تعرف معنى التعرض لضوضاء مختلفة ليلاً ونهاراً، ورنين المنبه الخاص بشريكك في السرير ، أو أحد الجيران الذين يستمعون إلى المذياع وقت نومك، أو مرور حافلة أو قطار، بالإضافة إلى الأطفال والحيوانات الأليفة. كل هذه الضوضاء يمكن أن تدمر نوعية نومك بشكل كبير.

ما يجب فعله، هو استخدم سدادات الأذن أثناء النوم، ولكن لا تنس أن سدادات الأذن الرغوية لها فترة حياة قصيرة للغاية، ويجب تنظيفها بشكل منتظم، وإذا كانت الأصوات المزعجة تأتي من جيرانك أو من الخارج ، يمكن عزل جدران غرفة نومك.

3- توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم يعني أن الممرات الهوائية تصبح مغلقة جزئياً أو كلياً، وربما يؤدي ذلك إلى توقف التنفس بشكل متكرر في الليل. في هذه الحالة، يكون سبب استيقاظك انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم. من بين أعراض انقطاع النفس الأخرى، حيث تواجه الصداع وجفاف الفم وألم الصدر والنعاس المفرط وتقلب المزاج.

ما يجب القيام به، إذا تم تأكيد التشخيص، فينصح الأطباء باستخدام جهاز تنفس، وفي بعض الحالات، جراحة في الفك التي ربما تساعد على تسهيل عملية التنفس عن طريق تصحيح موقف لسانك والفك.

4- متلازمة تململ الساقين

إذا استيقظت برغبة شديدة في تحريك الساقين، فمن المحتمل أن تكون لديك متلازمة تململ الساقين (RLS). وتسبب هذه المشكلة العصبية الحكة أو الزحف أو الإحساس الزاحف في ساقيك. في بعض الأحيان، تشعر بألم أو خفقان في الأطراف السفلية. ويؤدي مساج الساق، والتمرين المعتدل، والحمامات الدافئة إلى تخفيف أعراض التململ.

5- درجة حرارة الغرفة الخاطئة

إذا وجدت نفسك تستيقظ في منتصف الليل لأنك إما بارد جداً أو حار جداً، فستكون المشكلة هي درجة حرارة الغرفة. وكقاعدة عامة، تحتاج درجة حرارة الجسم الى الانخفاض قليلاً لتحصل على وضع السكون، ولكن هذا لا يعني أن الغرفة الخاصة بك يجب أن تتجمد.