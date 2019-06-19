هل تعرفين أن النوم في غرفة مضاءة يسبب زيادة وزنك؟ إليك التفاصيل

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لها - كشفت دراسة أميركية نشرت نتائجها في دورية JAMA Internal Medicineالطبية أخيراً أن النوم في غرفة مضاءة أو أمام شاشة التلفزيون قد يسبب زيادة الوزن وخصوصاً لدى النساء.

ووجد الباحثون أن النوم في غرفة مضاءة اصطناعياً يشكل أحد العوامل المسببة لزيادة الوزن.

وبينت الدراسة أن ذلك يزيد احتمال الإصابة بالسمنة لدى هؤلاء بنسبة 17% مقارنة بالنساء اللواتي يفضلن النوم في العتمة أو على ضوء طبيعي نهاراً.

كذلك أظهرت النتائج أن هذه الزيادة قد تصل إلى 5 كيلوغرامات وأكثر. ولتوضيح ذلك قالت شاندار جاكسونالاختصاصية المشاركة في الدراسة: "الناس مهيؤون جينياً للتأقلم مع نظام ضوء الشمس والعتمة الطبيعي. وفي المقابل يمكن التعرض للضوء الاصطناعي أن يؤثر سلباً على عمل هرمون النعاس وإيقاع الحياة، ما يزيد احتمال الإصابة ببعض الأمراض ومنها السمنة".