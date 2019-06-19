تحذير –هذا الخطر الكبير على حياتكم سبب المثلجات... والتفاصيل صادمة

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لها - نشر موقع صحيفة The Guardian البريطانية نتائج دراستين حديثتين أظهرتا خطر تناول الأيس كريم على الصحة والحياة.

وجاء في تقرير الموقع نقلاً عن الدراستين أن الأشخاص الذين يبالغون في تناول الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة والمثلجات، معرضون للإصابة بنوبات قلبية وللموت المبكر.

وجاء في نتائج الدراستين اللتين أجريتا في فرنسا وإسبانيا أن ذلك يسبب زيادة احتمال الإصابة بأمراض خطرة مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

ونقل التقرير عن العضو في فريق الدارسة الفرنسية ماتيلد توفير، قولها إنه لا بد على إثر ذلك من أخذ الحكومات إجراءات لحماية صحة الناس.

ودعت إلى تجنب تلك الأطعمة التي تحتوي على مكونات صناعية قدر الإمكان واعتماد نظام غذائي صحي.

كذلك كشفت ماريا بيس راستريلو المشرفة على الدراسة الإسبانية، وجود علاقة بين ارتفاع معدل الوفيات وزيادة استهلاك المثلجات والأطعمة الجاهزة وتلك الغنية بالسكّر.