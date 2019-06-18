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تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات

18
JUNE
2019
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تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية المختلفة، لذلك يسبب نقص أيٍّ من هذه الفيتامينات تأثيرا واضحا على الجسم، وكذلك زيادة معدل هذه الفيتامينات يكون له تأثير سلبي على الجسم. فما هي الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان عند نقص هذه الفيتامينات؟ وكيف يمكن أن نحافظ على المعدلات الصحية لها في الجسم.
 
النمو وفيتامين أ
أوضحت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية لـ"العربية.نت"، أن احتياج الجسم للفيتامينات يختلف بناءً على الفئة العمرية، حيث يحتاج الجسم في مرحلة النمو لنسبة من بعض الفيتامينات مثل فيتامين (أ) بنسبة أعلى من احتياجه لها في مرحلة النضج.
 
صحة الشعر وفيتامين ب7
وأشارت الدكتورة مروة إلى أن نقص الفيتامينات مثل فيتامين (ب7) الذي يتسبب في ظهور مشاكل عديدة لصحة البشرة والشعر والأظافر، حيث يتسبب نقص فيتامين (ب7) في تقصف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ، فهو يساعد على العناية بصحة الشعر وحيويته بشكل أساس، ويعتبر من العناصر المهمة التي تحافظ على نمو الشعر، ولذلك تنصح الدكتورة مروة بالحرص على تناول الأكلات التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين (ب7) مثل المكسرات والموز والسبانخ وأيضاً البروكلي واللحوم.
 
فيتامين سي
وأضافت شعير أن نقص فيتامين (سي) يتسبب في العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الجسم، حيث يتسبب نقص فيتامين (سي) في تعرض البشرة للجفاف والتهاب اللثة الذي يؤثر على صحة الأسنان، كما يتسبب في ضعف المناعة التي تجعل الإنسان أكثر عرضة للأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ولذلك يجب الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين (سي) مثل الفلفل الأحمر والأصفر والبقدونس والجوافة والحمضيات مثل البرتقال والليمون، وتنصح الدكتورة مروة بضرورة الحصول على هذه الفاكهة والخضراوات طازجة غير مطبوخة حتى يستطيع الجسم استخلاص الفيتامينات منها.
 
نقص فيتامين د
أما عن نقص فيتامين (د) الذي يتسبب نقصه في الكثير من الأمراض التي تؤثر على النمو في المراحل العمرية المختلفة، حيث يتسبب نقص فيتامين (د) في مرحلة الطفولة بتأخر النمو، خاصة في نمو كتلة العظام والأسنان للأطفال، كما يتسبب في هشاشة العظام لكبار السن والشعور الدائم بالإجهاد والتعب نتيجة أقل مجهود واضطرابات النوم، لذلك تنصح شعير بضرورة التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يومياً، وعدم تناول الفتيامينات بأي شكل دون استشارة الطبيب، حيث تتسبب النسب الزائدة من الفيتامينات في الجسم بأمراض لا تقل خطورة عن نقص هذه الفيتامينات، ولذلك يجب الحرص على المتابعة الدائمة لنسب الفيتامينات في مختلف المراحل العمرية للوقاية من الأمراض المختلفة.
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