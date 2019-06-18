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6 مشروبات تقضي على "انتفاخ المعدة"

18
JUNE
2019
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لا شك أن انتفاخ المعدة يشعر المرء بعدم الراحة، ويعد أمرا مؤلما لأكثر من سبب، نفسيا وجسديا، وغالبا ما يحدث انتفاخ المعدة والأمعاء جراء الإفراط في الأكل والشرب.
 
وفيما يلي 6 مشروبات، من المكافئات الطبيعية والمغذية، للمساعدة على التغلب على انتفاخ المعدة وتهدئة الأعراض الناجمة عنه، والذي ينجم غالبا عن انسداد الغازات في الجهاز الهضمي.
 
وعلى الرغم من أنه من النادر أن يكون انتفاخ المعدة سببا للقلق، فإنه قد يكون علامة على وجود حالة صحية أكثر خطورة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
 
لكن في الظروف العادية، عادة ما يتم علاجه عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل تجنب الأطعمة الغازية، مع العلم أن بعض المشروبات، خصوصا الغازية والكحولية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقمه.
 
شاي النعناع
 
وفقا لأخصائية التغذية آمي شابيرو، يحتوي النعناع على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي، كما يمكنه المساعدة أيضا على حل مشكلات في الجهاز الهضمي مثل بعض التشنجات والأوجاع.
 
ماء جوز الهند
 
أوضحت أخصائية التغذية آشفيني ماشرو أنها تستخدم ماء جوز الهند بانتظام "لأنه يحتوي على محتوى البوتاسيوم مثل الموز، لذا فهو يساعد على تنظيم مستويات الإلكتروليت ويبقي مستويات السوائل منتظمة في أجسامنا".
 
وللعلم، فإن المنتجات الغنية بالبوتاسيوم علاج فعال لانتفاخ المعدة، حيث يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند على نحو 600 ملليغرام من البوتاسيوم، في حين أن الموز يحتوي على 422 ملليغراما.
 
الماء
 
ثمة اعتقاد خاطئ وشائع بأن شرب الكثير من الماء سيؤدي في الواقع إلى تفاقم مشكلة انتفاخ المعدة، غير أن اختصاصي التغذية ديفيد غروتو يقول إن الجسم يقوم بإعادة السوائل عندما لا يحصل على ما يكفي منها، لذا فإن زيادة كمية الماء وسيلة رائعة لمساعدة الجسم على التخلص من السوائل، بدلا من حبسها داخل الجسم.
 
الماء مع الليمون
 
الليمون خيار رائع لإضافته إلى الماء وفقا لما قاله الخبير في اللياقة فرانك ليبمان، ذلك أنه عندما يكون الهضم شاقا، فإن الماء مع الليمون يساعد الجسم في هضم الطعام بشكل أفضل ويمتص المزيد من العناصر الغذائية.
 
شاي الزنجبيل ببذور الشمر
 
يعتقد مقدم البرامج الشهير، الدكتور أوز، أنه بعد تناول وجبة دسمة في منتصف النهار "فإن تناول كوب من شاي الزنجبيل مع بذور الشمر يساعد في تقليل عسر الهضم وتقليل انتفاخ البطن"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشاي يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء ويحول دون المبالغة في إفرازات الأمعاء.
 
العصائر
 
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو تعد طريقة رائعة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، ولذلك يوصي الدكتور أوز بتجربة مخفوق الأفوكادو على الإفطار.
 
ويتكون المخفوق من نصف حبة أفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من الكاكاو ونصف موزه وربع كوب حليب جوز الهند العادي.
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