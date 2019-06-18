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القهوة علاجًا للأمراض الجينية

18
JUNE
2019
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قال علماء جينيون إنهم تمكنوا من محو أعراض مرض جيني نادر لدى شاب بعد أن تناول القهوة. وكان الشاب يحمل مرضًا مرتبطًا بالجين ADCY5 يقوم بتقليل الحركة للمصاب به.

وتشمل أعراض المرض قيام المريض بحركات لا إرادية، وشعوره بالوخزات، وتوتر العضلات في الرقبة والأطراف. وقد تصل الأعراض إلى الشلل الدماغي أو الصرع.

وفي كل أنحاء الولايات المتحدة، يصاب بهذا المرض قرابة 400 مريض فقط. وحتى اليوم، لا يتوفر أي علاج لهذا المرض، لكن الأطباء الفرنسيين قالوا إن تناول القهوة منع من حصول الحركات اللا إرادية، وشفى المريض من الأعراض.

وبعد الكشوفات الجينية، وصف الأطباء القهوة لهذا المرض، عبر جرعة مكونة من 100 ملغرام من الكافيين في مرحلة الظهيرة، وأخرى عند النوم. وبحسب الأطباء، فإن 45 دقيقة كفيلة بإخفاء الأعراض ومنع الحركات اللا إرادية.

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