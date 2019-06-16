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حذار بذور التفاح...أطعمة سامّة يجب تجنبها فوراً

16
JUNE
2019
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على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن هناك أجزاء في داخلها قد تكون سامة عند استخدامها، لذا يجب التعرف عليها وتجنبها فورا.

وذكر موقع "ويب طب" أن هناك الكثير من الأطعمة التي تتواجد من حولنا، بعضها مفيد والآخر ضار، فما هي تلك الأطعمة التي قد تكون سامة؟

بذور الكرز
والمقصود هنا هي تلك البذور الصلبة التي تتوسط حبة الكرز، فهذه البذور غنية بمادة معينة تدعى بالسيانيد وهي سامة في حال تناولها بكميات كبيرة.

وهذا يعني أن ابتلاع هذه البذور عن طريق الخطأ لن يسبب في إصابتك بالتسمم، إلا أن الخطورة تكمن في تناول هذه البذور مهروسة، فيجب الحذر من ذلك.

بذور التفاح


وكبذور الكرز، تحتوي بذور التفاح على نفس المادة السامة، لكن هناك طبقة تحمي جسم الإنسان منها في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ.

ففي بعض الحالات قد يسبب هرس بذور التفاح وابتلاعها عن طريق الخطأ الإصابة بالتسمم، والذي يترافق مع الأعراض التالية: تسارع عملية التنفس ونوبة من الهلع.

جوزة الطيب


على الرغم من أن جوزة الطيب تضيف نكهة لذيذة عند إضافتها للطعام بكميات محددة وقليلة، إلا أن الخطورة تكمن في تناولها دون إضافتها إلى الطعام، فقد تحدث بعض المشاكل في أجهزة جسم الإنسان وتكون سامة بسبب وجود مادة المريستيسين.

ويسبب تناول جوزة الطيب بهذا الشكل ظهور بعض الأعراض المختلفة، أهمها الهلوسة والارتباك والنعاس والدوخة.

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