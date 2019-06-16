أطعمة قد تكون سامة.. تجنبها فورا

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على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن هناك أجزاء في داخلها قد تكون سامة عند استخدامها، لذا يجب التعرف عليها وتجنبها فورا.

وذكر موقع "ويب طب" أن هناك الكثير من الأطعمة التي تتواجد من حولنا، بعضها مفيد والآخر ضار، فما هي تلك الأطعمة التي قد تكون سامة؟

بذور الكرز

والمقصود هنا هي تلك البذور الصلبة التي تتوسط حبة الكرز، فهذه البذور غنية بمادة معينة تدعى بالسيانيد وهي سامة في حال تناولها بكميات كبيرة.

وهذا يعني أن ابتلاع هذه البذور عن طريق الخطأ لن يسبب في إصابتك بالتسمم، إلا أن الخطورة تكمن في تناول هذه البذور مهروسة، فيجب الحذر من ذلك.

بذور التفاح

وكبذور الكرز، تحتوي بذور التفاح على نفس المادة السامة، لكن هناك طبقة تحمي جسم الإنسان منها في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ.

ففي بعض الحالات قد يسبب هرس بذور التفاح وابتلاعها عن طريق الخطأ الإصابة بالتسمم، والذي يترافق مع الأعراض التالية: تسارع عملية التنفس ونوبة من الهلع.

جوزة الطيب

على الرغم من أن جوزة الطيب تضيف نكهة لذيذة عند إضافتها للطعام بكميات محددة وقليلة، إلا أن الخطورة تكمن في تناولها دون إضافتها إلى الطعام، فقد تحدث بعض المشاكل في أجهزة جسم الإنسان وتكون سامة بسبب وجود مادة المريستيسين.

ويسبب تناول جوزة الطيب بهذا الشكل ظهور بعض الأعراض المختلفة، أهمها الهلوسة والارتباك والنعاس والدوخة.

حبوب البقوليات حمراء اللون والتي تكون على شكل الكلية يجب الحذر منها، كونها تحتوي على مستويات مرتفعة جدا من مادة الليستين وهي سامة.

وقد يسبب تناولها ولو بكميات قليلة جدا ظهور أعراض مزعجة مثل ألم شديد في المعدة والقيء والإسهال، لذا من الضروري طهي أو سلقها قبل تناولها.

اللوز المر

يحتوي اللوز بجميع أنواعه على مادة معينة تسمى أمايجيدالين، والتي تتحول إلى السيانيد عند تناولها، لكن اللوز المر يحتوي على نسبة عالية من هذه المادة.

لذا يجب تناول اللوز الحلو، لكن من الضروري التأكد من أن اللوز المر قد تمت معالجته قبل تناوله، وإلا قد يسبب الأعراض التالية مثل تشنجات في منطقة البطن والغثيان والإسهال.

وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي من الممكن أن تكون سامة مثل فاكهة النجمة وبعض أنواع الفطريات والكاجو النيء وقشور وبذور المانجو.