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شخص يموت كل 20 دقيقة بالتدخين في هذه الدولة العربية!

16
JUNE
2019
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قال مسؤولون في العراق إن تعديلات مقترحة لقانون التدخين ستقدم قريبا إلى البرلمان لإقرارها، بهدف الحد من التدخين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفي لوكالة الأناضول إن قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله.

وأوضح الحلفي أن التعديلات المقترحة ستتضمن زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وتابع "اتفقنا مع وزارة المالية على فرض 500 دينار (نحو 0.4 دولار) على كل علبة سجائر، إضافة إلى منع الترويج والإعلان عن التبغ ومنتجاته".

وأفاد الحلفي بأن الأموال التي يمكن جمعها من تلك الضرائب قد تبلغ 121 مليون دولار سنويا، وستذهب إلى دعم البرامج الصحية، مردفا أن تعديلات القانون ستُقدم خلال شهر إلى البرلمان لإقرارها.

وفاة كل 20 دقيقة

قال عضو برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية وسيم كيلان لوكالة الأناضول، إن مسوحات أجريناها بينت أن شخصا يموت كل 20 دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.

وأوضح كيلان أن العراق ينفق يوميا ملياري دينار (نحو 1.65 مليون دولار) لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج.

وأفاد بأن نصف مراجعي العيادات الطبية من الأطفال دون عمر 5 سنوات، يعانون من مشاكل تنفسية مرتبطة بالتدخين والنرجيلة.

حظر في الأماكن العامة

أما وكيل وزير الصحة العراقية جاسم الفلاحي فقال للأناضول إن الوزارة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التعديلات الجديدة، عبر تضمين المناهج الدراسية مواد تبين خطر التدخين.

وأضاف الفلاحي أنه ستتم توعية المزارعين بضرورة عدم زراعة التبغ، والاتجاه نحو محاصيل بديلة، موضحا أن التعديلات ستتضمن نصوصا عقابية بحق المخالفين للقانون من المدخنين والمصنعين والبائعين والمروجين للتبغ.

وتابع أنه سيُحظر التدخين في الأماكن العامة وداخل الهيئات الرئاسية والوزارات والمؤسسات التعليمية والمطارات والمصانع والمسارح وغيرها.

وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، قال نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري في تصريح صحفي يوم 31 مايو/أيار الماضي، إن عدد المدخنين في العراق بلغ نحو 40% من عدد السكان، وقرابة 20% من طلاب المدارس.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير للعام الحالي، بأن التبغ يقتل نحو ستة ملايين شخص في إقليم شرق البحر المتوسط سنويا، بينهم أكثر من خمسة ملايين متعاطٍ سابق وحالي للتبغ، ونحو 600 ألف من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وشددت المنظمة على أن التدخين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض عديدة مزمنة، منها السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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