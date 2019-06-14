living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحدث لجسمك حين تفرط في تناول الوجبات السريعة؟

14
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يختلف اثنان حول مخاطر الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بالرغم من أنها تلقى رواجا كبيرا في مختلف دول العالم، وتؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان وصحته.
 
وقدم موقع "فايس" لائحة تضم التهديدات التي تشكلها الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بعد عدة دراسات أجريت في هذا الشأن:
 
1- تراجع الوظائف الإدراكية: تقول الخبيرة الغذائية ماريسا مور، التي تتخذ من مدينة أتلانتا الأميركية مقرا لها: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن الدهون المشبعة يمكن أن تؤثر سلبا على وظائف المخ والذاكرة".
 
كما أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في جامعة ولاية أوريغون الأميركية، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات يتسبب في فقدان "المرونة المعرفية".
 
2- زيادة خطر الاكتئاب: كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة غلاسكو في اسكتلندا أن تسرب الدهون، الموجودة في الوجبات السريعة بكميات كبيرة، إلى المخ يؤثر على عواطف الإنسان، ويؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.
 
وكان بحث أجري عام 2012، قد أشار إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الوجبات السريعة بانتظام هم أكثر عرضة بنسبة 51 في المئة للإصابة بالاكتئاب.
 
3- مخاطر الإصابة بالسمنة: خلص باحثون أميركيون، في دراسة أجريت عام 2014، إلى أن الوجبات السريعة من أبرز محفزات السمنة. وقالوا إن السعرات الحرارية "الفارغة" التي تضمها كل وجبة سريعة تساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.
 
4- عدم الشعور بالشبع: على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإن الوجبات السريعة لا تتميز بـ"الكثافة الغذائية"، التي تعد مؤشرا لقياس محتوى الطعام من المغذيات الضرورية والمهمة للصحة.
 
5- السرطان: أكدت دراسة بريطانية الارتباط القوي للوجبات السريعة بالكثير من أنواع السرطان. وتفيد الدراسة بأن الأطعمة المقلية في الزيت يمكن أن تحتوي على مواد مسرطنة، نتيجة لارتفاع حرارة زيت الطهي أو تفحم اللحوم. 
 
6- أمراض القلب: الدهون الموجودة عادة في الوجبات السريعة تتكون من الأحماض الدهنية المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
 
7- التعرض للإمساك: تلعب الألياف الغذائية (التي توجد عادة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة) دورا رئيسيا في الجهاز الهضمي. لكن لسوء الحظ، لا تحتوي معظم الوجبات السريعة على نسبة عالية من تلك الألياف، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout