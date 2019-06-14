ماذا يحدث لجسمك حين تفرط في تناول الوجبات السريعة؟

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لا يختلف اثنان حول مخاطر الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بالرغم من أنها تلقى رواجا كبيرا في مختلف دول العالم، وتؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان وصحته.

وقدم موقع "فايس" لائحة تضم التهديدات التي تشكلها الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بعد عدة دراسات أجريت في هذا الشأن:

1- تراجع الوظائف الإدراكية: تقول الخبيرة الغذائية ماريسا مور، التي تتخذ من مدينة أتلانتا الأميركية مقرا لها: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن الدهون المشبعة يمكن أن تؤثر سلبا على وظائف المخ والذاكرة".

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في جامعة ولاية أوريغون الأميركية، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات يتسبب في فقدان "المرونة المعرفية".

2- زيادة خطر الاكتئاب: كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة غلاسكو في اسكتلندا أن تسرب الدهون، الموجودة في الوجبات السريعة بكميات كبيرة، إلى المخ يؤثر على عواطف الإنسان، ويؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

وكان بحث أجري عام 2012، قد أشار إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الوجبات السريعة بانتظام هم أكثر عرضة بنسبة 51 في المئة للإصابة بالاكتئاب.

3- مخاطر الإصابة بالسمنة: خلص باحثون أميركيون، في دراسة أجريت عام 2014، إلى أن الوجبات السريعة من أبرز محفزات السمنة. وقالوا إن السعرات الحرارية "الفارغة" التي تضمها كل وجبة سريعة تساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

4- عدم الشعور بالشبع: على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإن الوجبات السريعة لا تتميز بـ"الكثافة الغذائية"، التي تعد مؤشرا لقياس محتوى الطعام من المغذيات الضرورية والمهمة للصحة.

5- السرطان: أكدت دراسة بريطانية الارتباط القوي للوجبات السريعة بالكثير من أنواع السرطان. وتفيد الدراسة بأن الأطعمة المقلية في الزيت يمكن أن تحتوي على مواد مسرطنة، نتيجة لارتفاع حرارة زيت الطهي أو تفحم اللحوم.

6- أمراض القلب: الدهون الموجودة عادة في الوجبات السريعة تتكون من الأحماض الدهنية المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7- التعرض للإمساك: تلعب الألياف الغذائية (التي توجد عادة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة) دورا رئيسيا في الجهاز الهضمي. لكن لسوء الحظ، لا تحتوي معظم الوجبات السريعة على نسبة عالية من تلك الألياف، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.